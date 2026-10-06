Fin de la acampada en Santa Cruz de Tenerife

Las lonas, las pancartas y los sacos de dormir han desaparecido del asfalto. Las personas que durante los últimos cinco días han mantenido una acampada frente a la sede del Cabildo de Tenerife han comenzado a recoger sus pertenencias. Termina la ocupación del espacio público en Santa Cruz, pero el conflicto de fondo en torno al mercado inmobiliario insular está lejos de apaciguarse. Los organizadores han dejado claro que este repliegue táctico no supone un abandono de sus exigencias, sino el inicio de una fase orientada a la presión institucional y sindical.

Los portavoces de la protesta, vertebrada en gran medida en torno al Sindicato de Inquilinas de Tenerife, han confirmado que la decisión de levantar el campamento busca transformar el descontento visible de estos días en una estructura organizativa permanente. Según sus propios balances, algo más de dos centenares de personas pernoctaron en la plaza, mientras que varios miles se acercaron a lo largo de la semana para interesarse por un movimiento que capitaliza la angustia de muchos ciudadanos ante la escalada de los precios. De ellos, aseguran, una parte importante ha decidido afiliarse a su plataforma.

El objetivo: intervenir el mercado

El manifiesto leído en el momento de la clausura de la acampada desvela la hoja de ruta económica del colectivo. Las reivindicaciones pivotan sobre una intervención directa de la Administración en el libre mercado. Exigen la declaración de zonas tensionadas en el Archipiélago, una medida amparada por la nueva legislación nacional que permite topar los precios del alquiler.

A esta petición suman otras de mayor calado sobre la propiedad privada. Reclaman la movilización forzosa de las viviendas vacías en manos de quienes denominan "grandes tenedores", así como barreras administrativas para frenar la compra de segundas residencias y una ofensiva normativa contra el alquiler vacacional. El objetivo, sostienen, es derivar todos esos inmuebles hacia el mercado residencial tradicional mediante el uso del boletín oficial.

Estas demandas chocan con la advertencia que promotores, economistas y agentes inmobiliarios llevan meses lanzando en Canarias. Los expertos señalan que la amenaza de la limitación de precios y la inseguridad jurídica ante fenómenos como la ocupación o la morosidad son, precisamente, los factores que están contrayendo la oferta. Cuando el propietario percibe riesgo o pierde rentabilidad, retira su vivienda del mercado, lo que reduce el parque de alquiler disponible y empuja los precios de las escasas viviendas restantes al alza. Es la ley de la oferta y la demanda, que los colectivos pretenden ahora doblegar por decreto.

El dardo político al Gobierno autonómico

La estrategia de los acampados ha tenido un destinatario claro: el Ejecutivo que conforman Coalición Canaria y el Partido Popular. Los portavoces del movimiento rechazan que la parálisis de la vivienda sea una responsabilidad exclusiva del Estado y exigen al Gobierno canario que ejerza sus competencias.

Para justificar esta urgencia, esgrimen informes sociales, como el reciente estudio de Cáritas, que dibuja un panorama de vulnerabilidad para miles de isleños. El colectivo subraya que una cuarta parte de la población canaria reside en infraviviendas o en condiciones de inseguridad, al tiempo que apunta a la existencia de miles de casas vacías en las islas. Omiten, sin embargo, el estado de deterioro de muchas de esas propiedades, los bloqueos por herencias no resueltas o el legítimo temor de los propietarios a perder el control de su patrimonio ante leyes que protegen al inquilino moroso por encima del dueño.

La raíz de una crisis estructural

El encarecimiento de los arrendamientos en ciertos municipios de Tenerife, que según los manifestantes supera el 120% de incremento histórico, no es un fenómeno aislado. Responde a una tormenta perfecta en la economía canaria. Por un lado, las islas experimentan un crecimiento demográfico sostenido, absorbiendo nueva población cada año. Por otro, la parálisis burocrática de los ayuntamientos para liberar suelo urbanizable y las trabas para la construcción de nueva vivienda, tanto pública como privada, han roto el equilibrio. No se construye al ritmo que demanda la sociedad.

La solución que plantea el nuevo movimiento pasa por castigar a la demanda externa y cercenar los derechos de los actuales propietarios. Consideran que la crisis puede resolverse redistribuyendo lo ya construido en lugar de incentivar la creación de nueva oferta.

El levantamiento de la acampada en Santa Cruz marca el fin de la protesta más fotogénica, pero anticipa un otoño caliente. Los impulsores han prometido que la presión continuará. Queda por ver si las administraciones canarias cederán ante las exigencias de intervencionismo o si, por el contrario, apostarán por flexibilizar el mercado, garantizar la seguridad jurídica y fomentar la construcción para aliviar de forma natural la asfixia inmobiliaria que padecen las islas.