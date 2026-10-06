Guardiola llevará al Supremo el decreto que fija las plazas para repartir menores de Canarias

El Gobierno de Extremadura ha anunciado este lunes, 5 de octubre, que recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto estatal que establece la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados de las comunidades autónomas. La Junta presidida por María Guardiola solicitará también la suspensión de la norma, una pieza del sistema de redistribución que afecta directamente a Canarias.

La iniciativa abre un nuevo frente entre una administración receptora y el Gobierno central. Según EFE, Guardiola ha firmado el recurso y el Ejecutivo extremeño informará de él en su Consejo de Gobierno del martes. El anuncio no acredita que el Supremo haya admitido el procedimiento ni que haya paralizado el decreto. La suspensión es lo que pretende obtener la Junta, no una decisión judicial ya adoptada.

El consejero extremeño de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, considera que las capacidades asignadas carecen de justificación suficiente y que la comunidad no dispone de los recursos necesarios. La nota oficial de la Junta anuncia la impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y sostiene que el reparto no refleja sus posibilidades reales de acogida. Son los argumentos del Ejecutivo autonómico, pendientes de valoración judicial.

El dato central requiere una precisión. Las 364 plazas de Extremadura figuran en el anexo del Real Decreto 556/2026 como capacidad ordinaria de referencia. No son 364 nuevos traslados ordenados a la comunidad. La capacidad fijada para Canarias es de 783 plazas y el total del conjunto de territorios asciende a 17.081. Confundir esa tabla con una relación de llegadas efectivas altera el contenido de la norma y la dimensión del conflicto.

El decreto, publicado en el BOE el 3 de julio, describe un cálculo basado en la población y en la capacidad máxima de la red de protección comunicada por los territorios, con los datos certificados por el ministerio competente. Por tanto, existe una metodología expresada en el texto oficial. Que Extremadura la cuestione no permite concluir, sin más, que las cifras hayan sido escogidas arbitrariamente.

La discrepancia también afecta a la diferencia entre capacidad teórica y plazas disponibles. La Junta señala que su sistema atiende a menores españoles y extranjeros y que no puede tratarse como una red vacía destinada exclusivamente a los traslados. EFE recoge que dispone de 390 plazas en total, 106 ocupadas por menores extranjeros y unas veinte libres en el momento de las declaraciones. Esas magnitudes describen categorías diferentes y no deben sumarse o intercambiarse como si midieran lo mismo.

Para Canarias, el recurso importa por su objeto concreto. Si la justicia suspendiera la norma, habría que examinar qué consecuencias tendría para el funcionamiento del reparto. Por ahora no se ha acreditado ese resultado y tampoco puede afirmarse que este anuncio haya detenido traslados determinados.

El conflicto obliga a discutir con cifras comprobables quién puede acoger, con qué medios y bajo qué reglas. El Gobierno central ha fijado una fórmula; Extremadura impugna su aplicación y sus fundamentos. La atención a los menores y el alivio de la presión sobre Canarias necesitan financiación, capacidad efectiva y seguridad jurídica, además de acuerdos políticos. Ninguna de esas exigencias se resuelve confundiendo una petición de suspensión con una resolución del Supremo.