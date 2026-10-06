Jay Wheeler llega a Tenerife el próximo 4 de diciembre con su gira mundial La Voz Favorita

Jay Wheeler ofrecerá un concierto en Tenerife el viernes 4 de diciembre de 2026 en el Palmetum en Santa Cruz de Tenerife.

Será el primer concierto de la gira mundial La Voz favorita, y el público de Tenerife será el primero en escuchar en directo este nuevo espectáculo. El público podrá escuchar en directo los temas de La voz favorita, el álbum que Wheeler publicó en 2026 y que marca una nueva etapa en su carrera, con un sonido más cercano al trap sin renunciar a las baladas y al R&B que lo caracterizan.

Su tema principal, «Delejitos», debutó entre los tres vídeos más vistos del mundo en YouTube y ha superado los 229 millones de reproducciones entre su versión original y el remix. El repertorio de la gira incluirá además canciones de su trayectoria como «Fuga», «Refe 1» y «La curiosidad», el tema que lo convirtió en un fenómeno global con más de 3.700 millones de reproducciones entre la versión original y sus remixes.

"Esta nueva gira de La Voz Favorita va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo", afirma Wheeler.

Venta de entradas

La preventa comienza el miércoles 7 de octubre a las 11:00 (hora canaria). Para participar hay que registrarse en jaywheelertenerife.es: el comprador recibe por correo un código con el que podrá adquirir hasta cuatro entradas en la propia web o en vivaticket.com. La venta general, sin código, arranca el viernes 9 de octubre a las 11:00 horas. Las entradas pueden pagarse con el bono cultural o a plazos.