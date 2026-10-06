La Carretera del Norte tendrá tres rotondas y un nuevo acceso a La Paterna por 3,77 millones

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La Carretera del Norte, en Las Palmas de Gran Canaria, será sometida a una transformación urbana por 3,77 millones de euros que incluirá tres rotondas, un nuevo acceso a La Paterna y mejoras en movilidad peatonal, seguridad vial y espacio público.

Los trabajos han sido adjudicados a Compañía General de Construcción Abaldo, S.A. por 3.767.900 euros y cuentan con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). El plazo previsto de ejecución es de 12 meses.

La actuación abarcará el tramo comprendido entre la semiglorieta situada junto al parque Juan Alemán de La Paterna y la intersección semaforizada con la Carretera de Los Tarahales, en Ciudad Alta.

Tres rotondas y un nuevo acceso a La Paterna

Uno de los principales cambios será la construcción de tres rotondas.

Dos sustituirán las actuales intersecciones de acceso a La Paterna y de conexión con la avenida Escaleritas, en la recta de Los Tarahales.

La tercera completará la semiglorieta existente junto a la GC-3 para habilitar un nuevo acceso a La Paterna a través de la avenida Cronista Martín Moreno.

El proyecto también contempla pasos de peatones elevados para reducir la velocidad del tráfico y mejorar la seguridad en los cruces.

Nuevas aceras, zonas verdes y drenaje

La intervención incorporará nuevos itinerarios peatonales en ambas márgenes de la vía, además de áreas de estancia, mobiliario urbano y una reorganización de los aparcamientos existentes.

También se crearán nuevas zonas ajardinadas con especies canarias adaptadas al clima y con una baja demanda de agua, además de elementos de sombra.

El proyecto prevé renovar el alumbrado público y ejecutar una red de drenaje de aguas pluviales, una infraestructura que actualmente no existe en este tramo de la Carretera del Norte.

También se mejorarán las redes de abastecimiento y se instalarán dos nuevos hidrantes para bomberos.

Doce meses de obras

Los trabajos incluirán demoliciones, renovación de firmes y pavimentos, señalización, redes de tráfico, telecomunicaciones y mobiliario urbano.

Las nuevas aceras y los accesos a garajes utilizarán distintas soluciones constructivas, entre ellas adoquines de hormigón en estos últimos puntos.

Una vez ejecutado el proyecto, el tramo comprendido entre La Paterna y Los Tarahales contará con tres nuevas rotondas, mayor continuidad peatonal y un nuevo acceso al barrio de La Paterna.