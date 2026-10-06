La Fecam alerta de alquileres de 1.000 euros y vincula el precio de la vivienda con la pobreza

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha vinculado directamente el aumento de la pobreza con el precio de la vivienda en Canarias y ha advertido de que el mercado del alquiler ha alcanzado niveles "insostenibles" para numerosos hogares.

Su presidenta, Mari Brito, expuso este martes en la comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias que ya se encuentran habitaciones por 600 euros en municipios medianos y viviendas completas que alcanzan los 1.000 euros mensuales.

Brito puso como ejemplo a las familias que perciben alrededor de 1.400 euros al mes, una cantidad habitual, según señaló, entre trabajadores de sectores como la limpieza, la ayuda a domicilio o la hostelería.

"1.000 euros de alquiler en un pueblo, eso es insostenible para una familia que gane 1.400 euros", advirtió.

Riesgo de que el problema se cronifique

La presidenta de la Fecam considera que, si los salarios no aumentan y el precio de los alquileres no desciende, la situación puede cronificarse todavía más.

Por ello, se mostró partidaria de regular los precios y de que el Gobierno de Canarias avance en el desarrollo de las denominadas zonas tensionadas.

Brito también cuestionó el ritmo de construcción de vivienda pública y señaló que todavía están comenzando a licitarse promociones correspondientes al Plan de Vivienda de 2025.

La dirigente municipal advirtió de que las familias no pueden esperar dos o tres años hasta que esas promociones estén terminadas cuando ya existe una necesidad inmediata de vivienda.

Según explicó, los ayuntamientos han cedido suelo y existen proyectos disponibles, por lo que reclamó una mayor movilización de recursos autonómicos.

Limitar la compra de vivienda por extranjeros

Brito también respaldó la posición del Gobierno de Canarias de intentar limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, un fenómeno que señaló como especialmente acusado en las denominadas islas verdes.

Al mismo tiempo, criticó la carga que están asumiendo los ayuntamientos en las labores de inspección relacionadas con el alquiler vacacional.

La presidenta de la Fecam trasladó además la "frustración" de las corporaciones locales por la falta de financiación suficiente para desarrollar políticas contra la pobreza.

Según indicó, el catálogo de servicios sociales fue aprobado sin contar con los recursos económicos necesarios, mientras que el Plan Concertado lleva sin actualizarse desde 2002.

Falta de profesionales en los servicios sociales

Brito también cuestionó que parte de la financiación llegue a finales de año, una situación que dificulta la ejecución de las partidas y limita la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas.

La Fecam reclama equipos multidisciplinares en los servicios sociales municipales, ya que en numerosos casos cuentan principalmente con trabajadores sociales, pero carecen de educadores, psicólogos u otros profesionales especializados.

También alertó de la falta de recursos municipales para afrontar el sinhogarismo y del aumento de los problemas de salud mental entre menores.

A ello sumó el absentismo entre profesionales de los servicios sociales debido a la carga emocional asociada a su trabajo, por lo que reclamó a la Consejería de Sanidad un servicio especializado de apoyo.

La Fecam considera que el acceso a la vivienda se ha convertido así en uno de los factores centrales para evitar que las situaciones de pobreza se prolonguen, especialmente cuando una parte muy elevada de los ingresos familiares termina destinada únicamente al alquiler.