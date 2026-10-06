La FEMP reclama revisar la financiación de los municipios turísticos por la presión sobre los servicios públicos

La Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado revisar la actual definición de municipio turístico y los mecanismos de financiación asociados para adaptarlos a la presión que soportan los servicios públicos y las infraestructuras locales.

La petición se abordó este lunes 5 de octubre durante una reunión de la comisión presidida por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en la sede de la FEMP.

La población empadronada no refleja toda la demanda

La comisión considera que los municipios con una elevada actividad turística deben atender durante determinados periodos a muchas más personas de las que aparecen contabilizadas como residentes.

Esta diferencia repercute en servicios e infraestructuras municipales, por lo que la FEMP plantea establecer una definición y un modelo de financiación que tenga en cuenta las necesidades reales de estos territorios.

La cuestión se enmarca en la Estrategia España Turismo 2030, que contempla la elaboración de una nueva propuesta para definir qué municipios pueden ser considerados turísticos.

La FEMP ha trasladado esta reclamación mediante una carta a la Secretaría de Estado de Turismo.

Las viviendas turísticas también entran en el debate

La reunión abordó además las viviendas de uso turístico y, en concreto, el alcance de la sentencia 620/2026 del Tribunal Supremo, de 19 de mayo, relacionada con el Registro Único de Arrendamientos.

Los integrantes de la comisión conocieron también las acciones incluidas en el Plan de Formación de la FEMP para 2026.

Entre ellas figura una jornada sobre inteligencia artificial aplicada a la promoción y posicionamiento de destinos turísticos y otra sobre turismo enogastronómico, prevista para el 26 de noviembre en colaboración con Hostelería de España.

La revisión de la financiación queda así vinculada a la futura definición estatal de municipio turístico, una cuestión que la FEMP ya ha trasladado a la Secretaría de Estado de Turismo.