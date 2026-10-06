La Laguna encenderá la Navidad el 20 de noviembre y M-Clan cerrará La Noche en Blanco el día 28

La Laguna ya ha fijado dos de las principales fechas de su campaña de Navidad. El encendido de la iluminación tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, mientras que la Noche en Blanco se celebrará el sábado 28 con actividades culturales, comerciales, familiares y musicales durante toda la jornada.

El encendido se celebrará este año en el entorno de la plaza de La Concepción, que sustituirá como escenario central al espacio utilizado en anteriores ediciones y permitirá acoger a un mayor número de personas.

El encendido se adelanta una semana

La fecha del 20 de noviembre supone adelantar el encendido una semana respecto a la previsión inicial.

El Ayuntamiento atribuye el cambio tanto a cuestiones organizativas como a las peticiones trasladadas por los comerciantes del centro, que buscan disponer de más margen para preparar y reponer sus establecimientos antes de la Noche en Blanco.

La propuesta de iluminación incorporará nuevos elementos con presencia tanto durante el día como por la noche, aunque el espectáculo que acompañará al encendido todavía se encuentra en fase de preparación.

La Noche en Blanco ocupará las calles desde la mañana

Ocho días después, el 28 de noviembre, La Laguna celebrará una nueva edición de la Noche en Blanco.

La programación arrancará desde primera hora con actividades dirigidas especialmente a las familias. Entre las propuestas previstas figuran Canary Market, Ciudad de Cuentos, la calle Deporte, teatro en la calle, actividades inclusivas y acciones en museos y espacios culturales.

También están previstos cuatro pasacalles con participación de artistas locales, nacionales e internacionales, además de una programación musical que combinará talento canario y emergente con nombres de ámbito nacional.

M Clan actuará en la plaza del Cristo

La programación se prolongará hasta la noche, cuando la plaza del Cristo acogerá el concierto de M Clan, uno de los primeros artistas confirmados para esta edición.

El resto de artistas y actividades se irá dando a conocer durante las próximas semanas, por lo que la programación completa de la Noche en Blanco de 2026 todavía no está cerrada.