La ruta atlántica hacia Canarias ya es la vía migratoria más activa de toda Europa

El archipiélago canario vuelve a alzar la voz ante una realidad que desborda sus capacidades estructurales. Las cifras oficiales confirman lo que los ciudadanos palpan a diario en los puertos y costas de las islas. Durante el mes de septiembre, la presión migratoria experimentó un crecimiento del 172% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un incremento notable que tensiona los recursos autonómicos y pone de relieve la enorme brecha existente entre la gestión del Gobierno central y las necesidades urgentes que impone la frontera sur de Europa.

El epicentro de la crisis europea

Los datos desgranados por Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo autonómico, sitúan a Canarias en el centro del tablero geopolítico. Con cerca de 2.000 entradas irregulares contabilizadas en apenas treinta días, la ruta atlántica se consolida como la vía de acceso marítimo más activa del continente.

Este repunte obedece a dinámicas claras. El blindaje intermitente de enclaves como Ceuta provoca que las mafias desvíen los flujos hacia el océano, buscando la vulnerabilidad de las costas insulares. En este escenario, El Hierro y Lanzarote asumen el mayor impacto. Hablamos de dos islas con ecosistemas sociales y económicos frágiles que ven cómo sus infraestructuras operan muy por encima de su capacidad real. La Administración local y autonómica se ve forzada a asumir un esfuerzo logístico y financiero que, por naturaleza y ley, excede por completo sus obligaciones competenciales.

La inmovilidad de Moncloa

La respuesta del Estado constituye el principal motivo de fricción institucional. Cabello ha sido tajante al evaluar la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusando a la Administración central de actuar de manera deficiente. La crisis reciente en la frontera norteafricana es un fiel reflejo de lo que Canarias lleva años soportando en solitario.

El control de las fronteras, el asilo y las relaciones internacionales son una competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, la estrategia de Madrid parece limitarse a reaccionar ante los picos de llegadas mediante traslados puntuales a la Península cuando la situación mediática lo exige. Las autoridades canarias reclaman abandonar la cultura de la improvisación. La actual política de contingencia parchea el problema a muy corto plazo, pero no ofrece una solución estructural para un territorio fragmentado que no puede convertirse en un gigantesco centro de retención.

Diplomacia y control en origen

Para el Gobierno autonómico, la clave de bóveda reside en la prevención y la diplomacia. Exigen al Estado una política exterior firme, orientada a cooperar y exigir responsabilidades a los países de origen y tránsito. Evitar que las embarcaciones partan hacia el Atlántico es la única vía eficaz para reducir las cifras y aliviar el colapso de las instituciones insulares.

La gestión eficiente de la crisis requiere coordinación institucional y verdadera voluntad política. Las islas demandan hechos, despliegue de medios y presupuestos, no meras declaraciones de intenciones en sedes parlamentarias. Cuando los recursos locales colapsan por asumir funciones impropias, se resiente todo el entramado de los servicios públicos, afectando a la calidad de vida de los contribuyentes canarios que financian con sus impuestos el Estado del bienestar.

El drama detrás de la estadística

Más allá del debate sobre el reparto competencial, existe una realidad cruda en los muelles. Las estadísticas de septiembre esconden un drama humanitario de dimensiones incalculables. Hombres, mujeres y menores se juegan la vida a diario en una de las travesías marítimas más letales del mundo, empujados por el efecto llamada y la inacción política.

El riesgo actual, advierten desde Canarias, es la normalización de la tragedia. Ver atracar cayucos se ha convertido en una estampa cotidiana, un goteo incesante que anestesia a la opinión pública nacional. Las islas se niegan a asumir esta situación como un mal endémico. Exigen que el peso de la frontera sur se asuma como un asunto de Estado y que el Gobierno central ejerza, de una vez por todas, el liderazgo que le corresponde en la defensa y ordenación de sus propios límites territoriales.