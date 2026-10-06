Rescatado en helicóptero un hombre tras sufrir una caída en el Roque Bentayga

Un varón de 37 años de edad ha tenido que ser socorrido de urgencia durante la tarde de este lunes tras precipitarse desde una altura considerable en las inmediaciones del emblemático Roque Bentayga, situado en el término municipal de Tejeda, en la isla de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) fue el encargado de recibir la alerta inicial, que movilizó un amplio dispositivo para atender a la víctima.

Ante las dificultades orográficas del terreno, que complicó el acceso por tierra para las ambulancias convencionales, por lo que, se hizo imprescindible la intervención de los equipos especializados. Hasta el escarpado paraje se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria junto con agentes de Medio Ambiente. Estos profesionales lograron acceder a pie hasta el lugar exacto donde se encontraba el accidentado para prestarle los primeros auxilios y prepararlo para la extracción.

Debido a la gravedad potencial del incidente y a lo abrupto de la zona, fue requerida la presencia del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Ejecutivo regional. La aeronave realizó una maniobra de vuelo estacionario que permitió a los rescatadores izar al paciente mediante una grúa. Esta rápida actuación aérea resultó vital para garantizar la estabilización y el traslado urgente del herido a un centro sanitario de referencia, minimizando el tiempo de respuesta frente a un posible agravamiento de su estado clínico.

Una vez asegurado a bordo del aparato, el hombre fue evacuado directamente hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. En el momento inicial de la asistencia facultativa, el parte médico indicó que el afectado presentaba un traumatismo craneal y diversas policontusiones. Afortunadamente, y salvo complicaciones posteriores, las lesiones han sido catalogadas de carácter moderado, quedando el varón bajo estricta observación clínica.

Este suceso pone de manifiesto, una vez más, la importancia de extremar las precauciones cuando se realizan rutas de senderismo o actividades al aire libre en espacios naturales. El Roque Bentayga es uno de los accidentes geológicos más singulares y visitados del archipiélago, atrayendo a numerosos excursionistas cada año. Las autoridades competentes y los servicios de Protección Civil insisten constantemente en la necesidad de transitar únicamente por los senderos balizados, utilizar calzado y equipamiento adecuados, y evitar aproximarse a bordes o desniveles peligrosos que puedan derivar en percances de consecuencias imprevisibles.