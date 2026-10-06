Sanidad detecta la presencia del mosquito 'Aedes' en Gran Canaria

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha notificado la localización de ejemplares de la especie invasora Aedes aegypti en el núcleo poblacional del municipio de Mogán, situado en la isla de Gran Canaria. Esta confirmación pone en marcha los protocolos habituales para controlar la propagación de estos insectos, conocidos por ser vectores de enfermedades tropicales.

Este reciente episodio se suma a la identificación, llevada a cabo la semana pasada, de mosquitos pertenecientes a la especie Aedes albopictus en este mismo término municipal, concretamente en la zona de Motor Grande. Así lo ha informado la Consejería de Sanidad a través de un comunicado oficial, destacando la importancia de la colaboración de los residentes para atajar la rápida propagación de la situación.

El proceso de detección se inició gracias a la implicación civil. Las autoridades sanitarias recibieron un aviso ciudadano a través del correo electrónico institucional habilitado para la vigilancia entomológica. En dicha comunicación, se alertaba de la aparición de picaduras inusuales en una vivienda del casco urbano de la localidad canaria.

Tras recibir la notificación, el personal especializado del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna y el Área de Salud de Gran Canaria efectuaron una primera inspección en el domicilio afectado. Durante este procedimiento, los expertos recogieron varias larvas compatibles morfológicamente con el género Aedes, que fueron trasladadas al laboratorio de Entomología Médica, donde los análisis confirmaron que pertenecían a la especie Aedes aegypti.

A raíz de este descubrimiento, el Ejecutivo regional ha ordenado reforzar el sistema de vigilancia que ya se encontraba activado en Mogán. Siguiendo estrictamente el protocolo establecido para estos casos, los técnicos han procedido a la colocación de diversos tipos de trampas tanto en la vivienda afectada como en su entorno más cercano. Además, se han intensificado las labores de inspección y se ha puesto en marcha una campaña de información dirigida a la ciudadanía.

Introducción accidental y muy localizada

Las evidencias epidemiológicas y científicas recopiladas hasta el momento sugieren que este brote parece tratarse de una introducción accidental y muy localizada. Los expertos apuntan a que el vector habría llegado a la isla a través de algún material susceptible de contener huevos de esta especie, lo que facilita su eclosión al encontrar condiciones climáticas favorables. La Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Mogán trabajan ya de manera coordinada para solventarlo.

Cabe recordar que desde la creación del Servicio de Vigilancia Entomológica de Canarias en el año 2019, el archipiélago ha lidiado con distintos episodios similares. Durante los últimos años, las autoridades competentes lograron erradicar varios focos de Aedes aegypti en Fuerteventura, La Palma y Santa Cruz de Tenerife. De igual forma, se han controlado apariciones de Aedes albopictus en invernaderos de Tacoronte y otros barrios de la capital tinerfeña, demostrando la eficacia de los sistemas de prevención.

No obstante, las autoridades sanitarias mantienen abiertos otros episodios de rastreo tras detectar ejemplares en áreas estratégicas como el aeropuerto Tenerife Sur o el municipio majorero de Tuineje. Asimismo, continúan bajo una atenta supervisión distintos enclaves como el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el Muelle Santa Catalina y el barrio de Piletas, ambos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, así como en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.