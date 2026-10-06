Santana no repetirá en el Congreso y NC exige autonomía para pactar con Podemos y Sumar

La izquierda canaria afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con una negociación que afecta tanto a sus candidatos como a su relación con Madrid. Noemí Santana no volverá a encabezar la candidatura al Congreso, según la información publicada este lunes por Canarias Ahora. Mientras, Nueva Canarias exige que la alianza que negocia con Podemos, Sumar y otras organizaciones conserve autonomía frente a las direcciones estatales.

Santana quiere orientar su actividad hacia el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su intención de presentarse a las primarias para liderar la candidatura municipal de Podemos se conoció en septiembre; la novedad de este lunes es que la negociación para las generales ya contempla un relevo. La diputada propone buscar una persona con experiencia de gobierno y en las Cortes, además de reconocimiento social. El nombre sigue abierto.

Luis Campos, secretario general de Nueva Canarias, ha defendido en rueda de prensa una sola candidatura para el espacio situado a la izquierda del PSOE. Su condición es que no se integre en "ningún partido ni plataforma estatal". Campos también ha descartado que Román Rodríguez encabece esa lista. La pretensión es competir en las dos provincias, aunque el propio dirigente supedita el sentido de la unidad a reunir apoyos suficientes para obtener representación.

El secretario de Organización de NC, Ayoze Corujo, ha explicado a Atlántico Hoy que las conversaciones vienen de hace aproximadamente un año. La convocatoria obliga a acelerar un proyecto cuya presentación preveían para finales de octubre o principios de noviembre. Corujo defiende una marca y un programa canarios, con diputados que respondan a ese proyecto sin quedar subordinados a una autoridad política en Madrid.

Podemos ha puesto sobre la mesa primarias conjuntas para elegir las candidaturas. Santana precisa que "no es una imposición", sino una propuesta que deben aceptar los participantes. Marisol Collado, coordinadora de Movimiento Sumar en Canarias, confirma la sintonía entre quienes negocian y se muestra dispuesta a discutir el procedimiento. Eso acredita voluntad de acuerdo; todavía queda por consensuar cómo se elegirán las listas.

La mesa incluye a Nueva Canarias, Podemos, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Sí se Puede y Lanzarote en Pie, según las declaraciones recabadas por Canarias Ahora. Drago, el partido de Alberto Rodríguez, no ha participado hasta ahora en esas conversaciones. Tampoco hay una denominación definitiva anunciada ni cabe dar por cerrada la composición final de la coalición.

El funcionamiento de la representación en las Cortes y el comportamiento ante una eventual investidura siguen pendientes, reconoce Santana en Atlántico Hoy. Esas decisiones determinarán el alcance de la autonomía que reclama NC. Podemos sostiene, además, que el proyecto debe continuar después de las generales y que cada organización conservará su identidad. La negociación busca una candidatura compartida sin disolver los partidos que la integren.

Campos quiere disputar al PSOE los electores preocupados por la vivienda, los salarios y los servicios públicos. Es su planteamiento político, que deberá traducirse en propuestas concretas y contrastables. Para el votante, conocer quién encabezará la lista importa tanto como saber qué medidas defenderá y qué compromisos asumirá para apoyar un Gobierno. Abaratar la vivienda o mejorar los servicios exige explicar costes, financiación y efectos sobre propietarios, empresas y contribuyentes. La nueva marca aún tiene que ofrecer esas respuestas.