SATSE abre un frente a Monzón por los contratos de 15 días en La Candelaria

Una baja de cuatro meses cubierta con hasta ocho contratos de quince días. Ese es el ejemplo con el que Satse ha denunciado este lunes, 5 de octubre, la política de contratación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El sindicato ha convocado una concentración para el jueves 8, a las once de la mañana, ante la entrada del edificio de Traumatología.

El conflicto coloca la gestión del personal en la agenda de la Consejería de Sanidad, dirigida por Esther Monzón. Para quien ingresa en un hospital, la estabilidad de los equipos no es una discusión administrativa lejana. Forma parte de la atención que recibe y de la confianza con la que afronta su tratamiento.

Satse vincula los nombramientos breves con una mayor rotación de enfermeras y con la necesidad de incorporar y formar continuamente a profesionales. También denuncia permisos denegados por falta de sustitutos y turnos que los compañeros deben reorganizar para cubrir las ausencias. Reclama al Servicio Canario de la Salud que cubra todas las vacaciones y bajas, además de las necesidades derivadas de permisos y reducciones de jornada.

La dimensión de La Candelaria explica el alcance público de esta protesta. El Gobierno cifra en más de 600.000 personas la población que tiene el hospital como referencia, en Santa Cruz, el sur de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Durante 2025, sus profesionales atendieron más de 748.000 consultas y realizaron más de 28.000 intervenciones quirúrgicas. Cerca de 200.000 personas acudieron a Urgencias.

La reclamación llega después de que Monzón presentara para 2026 un proyecto presupuestario del SCS de 4.833 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior. La previsión para personal ascendía a 2.615 millones, con un incremento del 7,5%. Al defender aquellas cuentas en el Parlamento, la consejera situó entre sus objetivos mejorar el acceso a la sanidad y reducir las listas de espera. El capítulo de recursos humanos incluía aumentos retributivos, carrera profesional y contratación de residentes que terminaban su formación.

También Fernando Clavijo ha puesto La Candelaria entre los ejemplos de mejora asistencial de su Gobierno. El 26 de mayo visitó el nuevo Hospital de Día Quirúrgico, una inversión de 526.000 euros con 41 puestos para pacientes que no necesitan un ingreso convencional. El presidente destacó entonces el trabajo de los profesionales y la importancia de humanizar la atención.

La protesta del jueves devuelve esa discusión a las plantillas. Ampliar instalaciones y anunciar más presupuesto son decisiones visibles; organizar sustituciones exige una gestión cotidiana menos vistosa, pero decisiva. La calidad de un hospital también se juega en quién sostiene cada turno.