Sin Román ni el PSOE. Nueva Canarias exige un frente único de la izquierda canaria para el 29-N

El secretario general de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha convocado a las fuerzas de la izquierda alternativa al PSOE en el Archipiélago a integrarse en una sola candidatura «con marca e identidad canaria» de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación nacionalista mantiene negociaciones con Podemos, Sumar, Izquierda Unida y Sí se Puede, así como con agrupaciones locales e insulares, con la meta de presentar una papeleta común que aglutine a todo el espacio progresista no gubernamental.

La propuesta de NC exige que la lista común preserve su autonomía organizativa y estratégica respecto a cualquier partido o plataforma de ámbito estatal. Según expuso Campos, la utilidad de esta confluencia radica en articular una mayoría electoral sólida capaz de asegurar representación en las dos circunscripciones del Archipiélago, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, evitando la fragmentación del voto en las urnas.

Renuncia de Román Rodríguez

Respecto a la conformación de la lista, el dirigente de NC precisó que de momento no corresponde definir quién liderará la papeleta unitaria. No obstante, descartó expresamente que la candidatura sea encabezada por Román Rodríguez, al señalar que el histórico dirigente de la formación adoptó tiempo atrás la decisión de «dar un paso a un lado». Campos enfatizó la necesidad de construir este espacio negociador sobre un marco de «lealtad» y respeto mutuo entre todas las organizaciones participantes.

Desde la dirección nacionalista sostienen que la convocatoria anticipada coge a su formación «con la maquinaria en marcha». Según indicó, el partido venía preparando sus comités electorales desde hace mes y medio e impulsando la convergencia de la izquierda nacionalista y confederal desde su sexto congreso nacional, celebrado hace un año.

Ejes programáticos e integración del movimiento social

Nueva Canarias descarta al PSOE como alternativa válida para atender las prioridades socioeconómicas del Archipiélago, justificando la necesidad de estructurar un bloque de contención frente a «las derechas estatales y de Canarias» y las políticas de recortes. Campos valoró positivamente el adelanto de las generales al considerar que situará el debate público en las urgencias cotidianas de la población, singularmente el acceso a la vivienda, la calidad de los servicios públicos esenciales y la recuperación del poder adquisitivo salarial.

La estrategia planteada por la formación busca rebasar el ámbito estrictamente partidista para incorporar en el proyecto a organizaciones sindicales, colectivos civiles y sectores sociales movilizados en las calles en las últimas fechas. El objetivo final de las conversaciones en curso es cerrar el acuerdo en los próximos días para formalizar la confluencia ante la Junta Electoral.