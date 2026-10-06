Un estudio en Loro Parque demuestra que los guacamayos barba azul imitan conductas complejas

Los guacamayos barba azul son capaces de aprender nuevas formas de resolver problemas físicos observando e imitando a otros ejemplares, según una investigación desarrollada por el Instituto Max Planck de Inteligencia Biológica con sede de investigación en Loro Parque.

El estudio, publicado en la revista científica Royal Society Open Science y realizado en colaboración con Loro Parque Fundación, concluye que las aves no se limitan a acercarse a un objeto después de observar a otro ejemplar, sino que pueden copiar detalles concretos de la solución, como la dirección de un movimiento o la parte que deben manipular.

La investigación se realizó con 15 guacamayos barba azul (Ara glaucogularis), una especie endémica de Bolivia que se encuentra en peligro crítico de extinción.

Dos pruebas para comprobar la imitación

El equipo dirigido por la bióloga Esha Haldar planteó a las aves dos problemas que podían resolverse de dos maneras diferentes.

En una primera prueba, los guacamayos tenían que desplazar una puerta hacia arriba o hacia abajo utilizando un pomo. En otra, debían acceder al alimento empujando un tapón hacia dentro o extrayéndolo.

Cinco ejemplares que actuaron sin haber observado previamente a otros guacamayos mostraron una tendencia natural a desplazar la puerta hacia abajo y retirar el tapón.

Posteriormente, diez aves adultas y subadultas observaron a otros ejemplares realizar las soluciones contrarias, desplazando la puerta hacia arriba y empujando el tapón hacia dentro.

La diferencia fue especialmente clara en la primera prueba. La mayoría de los guacamayos que habían visto la demostración utilizaron la solución observada y manipularon el mismo elemento, el pomo, algo que ninguno de los ejemplares del grupo de control hizo por iniciativa propia.

En la prueba del tapón, el efecto fue menor, ya que la mitad de las aves mantuvo su comportamiento inicial. Sin embargo, en ambos experimentos los ejemplares que habían observado previamente a otros se acercaron a los dispositivos y los resolvieron con mayor rapidez.

Un posible mecanismo para transmitir comportamientos

Los investigadores consideran que este tipo de aprendizaje social podría permitir que determinadas conductas eficaces se transmitan entre los miembros de un grupo y, con el tiempo, lleguen a convertirse en tradiciones compartidas.

El trabajo amplía otro estudio publicado en 2025 por el mismo equipo en Scientific Reports, también realizado con guacamayos barba azul de Loro Parque, que concluyó que estas aves podían imitar a terceros.

La nueva investigación da un paso más al observar que esa capacidad también se aplica a comportamientos dirigidos a objetos y orientados a conseguir un objetivo concreto, como obtener alimento.

Los autores advierten, no obstante, de que los resultados no demuestran la existencia de una tradición cultural establecida entre los guacamayos barba azul. El estudio identifica un mecanismo de aprendizaje que podría facilitar la transmisión de comportamientos dentro de sus grupos y abre nuevas investigaciones sobre cómo adquieren y comparten conocimiento estas aves.