Canarias vende en Antalya su clima y fiscalidad para consolidarse como "hub" aeroespacial internacional

La Estrategia Aeroespacial Canaria ha presentado su hoja de ruta en el Congreso Internacional de Astronáutica (IAC 2026), celebrado en Antalya (Turquía), considerado el encuentro más destacado y prestigioso del sector a nivel mundial. La delegación insular, integrada en el Pabellón de España y liderada por el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, tiene como objetivo situar al Archipiélago como un actor de referencia e integrar a las islas en los principales programas aeroespaciales globales. El foro itinerante reúne anualmente a más de 6.000 participantes del ámbito académico e industrial.

Contactos de alto nivel con la ESA y multinacionales del sector

Durante las jornadas del congreso, la representación canaria ha mantenido una intensa agenda de reuniones de trabajo con agencias e instituciones internacionales de primer nivel, como la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial de Brasil, la Agencia Espacial de Portugal y la Agencia Espacial de Sudáfrica. En el ámbito empresarial, los encuentros han incluido a corporaciones como Thales Alenia Space, Indra, GMV, Arkadia, Swedish Space Corporation, Satrec Korea, GTD, Satlantis, CEIIA, Open Cosmos e instituciones como el IEEC de Cataluña.

Los interlocutores del sector valoraron positivamente la apuesta del Archipiélago. En este sentido, el CEO de Thales Alenia Space, Ismael López, destacó la decisión del Gobierno canario de volcarse en un sector estratégico y puntero capaz de generar empleo de alto valor añadido, subrayando la relevancia que pueden adquirir las islas dentro del ecosistema espacial internacional.

Las ventajas competitivas del Archipiélago

La estrategia de atracción de inversiones impulsada por el Ejecutivo canario fundamenta su atractivo en las fortalezas singulares del territorio.

Principalmente la climatología favorable, con condiciones idóneas para el desarrollo de pruebas, operaciones e instalaciones técnicas durante todo el año. Así como la posición geoestratégica con una ubicación clave entre continentes como nodo de conexión y operaciones. La estructura científica y académica con capacidad investigadora y soporte universitario adaptado a las necesidades de la industria. Y el Régimen Económico y Fiscal (REF) con incentivos fiscales y un marco económico diferenciado de alta competitividad para empresas tecnológicas.

Pérez-Dionis reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico de seguir dando pasos para consolidar la presencia canaria en la industria y ofrecer las mejores condiciones a los proyectos e infraestructuras de las organizaciones líderes del mercado global.