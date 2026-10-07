Convocada una huelga indefinida de médicos en Canarias desde el 16 de octubre

Los sindicatos médicos han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud desde el 16 de octubre.

Según ha adelantado EFE, el Sindicato Médico (CESM) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han detallado que el parón se realizará por cuestión de las discrepancias que mantiene el colectivo con la Consejería de Sanidad.

Los sindicatos mayoritarios entre el colectivo médico en Canarias han recalcado que no se ha dado respuesta, por parte de la Consejería, a los 18 objetivos planteados que forman parte de un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales de los médicos y preservar la calidad del sistema público.

Entre esos objetivos de negociación se ha planteado un Estatuto Médico y Facultativo propio, representación y negociación propias, el impulso y el reconocimiento de la docencia, incrementar el complemento de productividad factor fijo, la revisión e incremento del complemento de productividad variable y la reclasificación del complemento de destino.

Se ha concretado la fecha de la huelga indefinida en el momento en el que hace una semana UGT firmó un preacuerdo con la Consejería de Sanidad, por el que daba por cerrado, por su parte, el conflicto.

Como ha informado este miércoles la agencia de comunicación, 8.000 facultativos están convocados al paro indefinido en el archipiélago, incluidos los médicos residentes, un 80 % de los cuales respalda la huelga, ha afirmado el presidente de CESM Canarias, Eric Álvarez.

Las propuestas dadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias presentan "avances limitados y parciales", han destacado desde los sindicatos, añadiendo que continúan siendo "insuficientes para dar solución a un problema estructural".

Dicen que, "no ofrecen una solución integral sobre la representación propia del colectivo, la retribución, la atención continuada, la carrera profesional, la estabilidad para el empleo, las agendas asistenciales y las necesidades específicas de Atención Primaria y Hospitalaria", han argumentado.

Entre las diferentes peticiones que los profesionales desde los sindicatos, también piden que se actualice la carrera profesional, un nuevo modelo de exención de guardias, la reordenación de la atención continuada y los descansos, medidas específicas para médicos mayores de 60 años y un plan de incorporación y retención de especialistas recién egresados.

Además de la huelga indefinida convocada, los médicos prevén otras medidas de presión si la Consejería de Sanidad "no atiende sus reivindicaciones, como el paro de la actividad docente, científica y de formación de los facultativos", han advertido.