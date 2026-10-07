Dos heridos durante la colisión de un taxi contra una rotonda en Gran Canaria

Dos personas han resultado heridas la noche de este martes tras la colisión de un taxi contra una rotonda en Gran Canaria. El incidente tuvo lugar en la carretera GC-500, kilómetro 13, municipio de San Bartolomé de Tirajana, sobre las 23.00 horas.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), resultaron afectados un hombre de unos 40 años, que presentaba un politraumatismo de pronóstico grave, que fue estabilizado y trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El otro herido, también, un varón de unos 40 años, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y tuvo que ser trasladado en ambulancia básica al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

A la zona del accidente se acercaron los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que aseguraron el vehículo y despejaron la vía. Además de los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que enviaron dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico.

Por último, los agentes de la Policía Nacional y Policía Local también llegaron al lugar de los hechos para regular el tráfico e instruir el atestado correspondiente y colaborar en el dispositivo de emergencia