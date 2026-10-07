El Cabildo pierde en el Supremo y frena parte del Circuito del Motor de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha anunciado la suspensión parcial y provisional del contrato de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables del Circuito del Motor. La decisión, comunicada el 6 de octubre, llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso con el que la institución presidida por Rosa Dávila intentaba revertir una resolución desfavorable al proyecto.

La providencia del Supremo está fechada el 30 de septiembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la admisión por insuficiente fundamentación y ausencia de interés casacional, e impone las costas a la corporación insular. La vía del recurso se cierra para esta actuación y el Cabildo pasa de defenderla en los tribunales a anunciar la suspensión del contrato.

El procedimiento afecta a uno de los cuatro proyectos en los que se dividió el complejo previsto en Granadilla de Abona. El conflicto tiene su origen en la caducidad de la declaración de impacto ambiental y en la discusión sobre si las obras habían comenzado realmente dentro del plazo autorizado.

La declaración ambiental se aprobó en 2011 y quedaba condicionada al inicio de los trabajos en cinco años. El Cabildo sostuvo que ese comienzo se produjo en agosto de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la nulidad del proyecto de explanaciones y graderíos y consideró que la documentación no acreditaba una ejecución real y efectiva en plazo.

La corporación insular señala que está estudiando la providencia y mantiene abierta la evaluación del resto del complejo. Su respuesta es una suspensión limitada a este contrato mientras espera los pronunciamientos de los otros tres procedimientos judiciales.

Esos litigios afectan al proyecto modificado de la segunda fase del acceso norte, a la adaptación del Parque Internacional del Motor al Plan de Defensa contra Avenidas y al proyecto modificado de la pista de velocidad. Sus resultados determinarán el alcance de los obstáculos judiciales que todavía afronta la infraestructura.

ATAN, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza que ha combatido judicialmente el circuito, reclama una paralización más amplia, la restauración de los terrenos afectados y la depuración de responsabilidades. La asociación sostiene que la caducidad ambiental lleva años advertida y dirige sus críticas tanto al actual gobierno insular como al que presidió el socialista Pedro Martín.

El anuncio del Cabildo convierte el conflicto judicial en una decisión concreta sobre la ejecución de las obras. La institución tendrá que determinar cómo adapta este contrato a la resolución firme y qué consecuencias tienen las decisiones pendientes para los otros proyectos. La suspensión anunciada se limita a las explanaciones y los graderíos desmontables; el futuro del conjunto continúa condicionado por esos tres litigios.