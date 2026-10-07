El colapso eléctrico apaga las desaladoras de Lanzarote por tercera vez en cuatro días

La vulnerabilidad del sistema eléctrico en Lanzarote ha vuelto a golpear de lleno la seguridad hídrica de la isla y de La Graciosa. Una nueva interrupción del suministro eléctrico registrada en torno a las 16:30 horas provocó la parálisis inmediata de las plantas desaladoras Lanzarote III y Lanzarote V, así como de varias líneas de producción del complejo de Janubio. Al tratarse de instalaciones industriales cuya puesta en marcha y estabilización requiere un proceso progresivo, el fallo en la red eléctrica interrumpió de golpe la capacidad de producción de agua potable por tercera vez en solo cuatro días.

Cadena de cierres y cortes adelantados

Ante la abrupta caída de la producción y la necesidad de salvaguardar los niveles mínimos en los depósitos reguladores, la entidad Aguas de Lanzarote y La Graciosa se vio obligada a precipitar las suspensiones del suministro.

Con el adelanto a las 18:00 horas, se cortó el servicio en La Villa de Teguise, Tahíche, Nazaret y Mácher, adelantando varias horas los cortes previstos inicialmente para la medianoche. En cuanto al cierre de municipios enteros, una hora más tarde se decretó el corte total en Tías y San Bartolomé, extendiéndose a los núcleos de Tao, Soo, Muñique, Haría, Punta Mujeres, Arrieta y Mala. Y en las zonas bloqueadas de Tinajo casco y El Cuchillo se mantuvieron vigentes las suspensiones previamente programadas.

El Consorcio exige cuentas al Gobierno autonómico

Ante el encadenamiento de fallos en la infraestructura eléctrica que estrangula el suministro hídrico, el Consorcio del Agua de Lanzarote ha acudido a la vía administrativa. Su gerente, Fernando Fernández, confirmó la presentación de una reclamación formal ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias para que requiera a las compañías operadoras aclaraciones inmediatas sobre el origen de estas tres averías consecutivas en apenas cuatro días. Mientras no se garantice la estabilidad de la red eléctrica, el suministro de agua potable de la isla seguirá expuesto a continuos apagones hídricos.