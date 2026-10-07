El crecimiento turístico en Canarias impulsa los salarios por encima de las rentas de empresa

El debate público en Canarias lleva años secuestrado por una narrativa política que dibuja un archipiélago dominado por oscuros especuladores. Según este discurso, repetido hasta la saciedad por los sectores de la izquierda, el crecimiento turístico solo sirve para engordar los bolsillos de unos pocos empresarios a costa de empobrecer a los trabajadores. Sin embargo, los fríos datos del Instituto Nacional de Estadística acaban de desmontar este mito con una contundencia incontestable.

La evidencia frente al dogma

Cuando analizamos la contabilidad regional, la realidad económica de las islas nos muestra una fotografía muy distinta a la que pintan desde las tribunas políticas. Entre 2022 y 2025, en pleno auge del turismo postpandemia, la remuneración de los asalariados en Canarias experimentó un salto espectacular. Pasamos de 24.300 millones de euros a más de 30.800 millones. Hablamos de un incremento del 26,8%.

¿Y qué ocurrió con esos supuestos especuladores que acaparan toda la riqueza? Las rentas empresariales también crecieron, como es lógico en una fase expansiva, pero lo hicieron a un ritmo significativamente menor, marcando un aumento del 24%. La conclusión es simple y directa. En el corazón del milagro turístico canario, los sueldos han avanzado más deprisa que los beneficios de los negocios.

Una tendencia estructural, no coyuntural

Si ampliamos la lupa y nos retrotraemos a 2019, el último año normal antes de la anomalía sanitaria, la tendencia resulta aún más reveladora. En estos seis años, que incluyen la mayor crisis económica de nuestra historia reciente y su posterior recuperación, la masa salarial canaria ha repuntado un extraordinario 37,1%. Los beneficios, por su parte, crecieron un 30,7%. En consecuencia, los sueldos han ganado casi un punto entero de participación en el PIB isleño.

El peso de las nóminas gana terreno. De cada cien euros que genera la economía canaria, algo más de la mitad va a parar directamente a las remuneraciones laborales. El excedente empresarial, que incluye no solo el beneficio puro, sino las amortizaciones y el colchón de los autónomos, se queda en un 43,4%. Lejos de ensancharse a favor del capital, la brecha se estrecha a favor de las familias.

El falso dilema del especulador

La insistencia en señalar al empresario como culpable de todos los males del archipiélago obedece a una estrategia de distracción. La izquierda necesita un chivo expiatorio para eludir que sus propias políticas, centradas en intervenir y prohibir, son las verdaderas responsables de estrangular la economía.

El fenómeno que hoy reflejan los datos no es casualidad, sino el funcionamiento natural de un mercado dinámico. La expansión turística ha requerido mano de obra, obligando a las empresas a competir por los trabajadores. Hay más gente trabajando y cobrando mejores nóminas, demostrando que el turismo no es un juego de suma cero donde lo que gana el hotelero lo pierde el camarero. Cuando se permite que la economía fluya sin asfixia regulatoria, la generación de riqueza permea hacia las bases de forma espontánea.

El peligro de legislar contra la realidad

Demonizar la rentabilidad empresarial es un error histórico. Sin la expectativa de beneficio, no hay inversión; sin inversión, no se crean proyectos; y sin negocios viables, el espectacular incremento de las nóminas que hoy celebramos sería matemáticamente imposible.

El verdadero riesgo para la prosperidad de las islas no reside en el turismo ni en quienes deciden emprender. El riesgo sistémico es la asfixia regulatoria y el señalamiento público de quien crea valor. Las cifras demuestran que el verdadero motor social de Canarias no son los decretos políticos, sino ese tejido productivo libre que, arriesgando su patrimonio, ha logrado que los trabajadores sean los verdaderos protagonistas de nuestro actual ciclo económico.