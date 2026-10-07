El Gobierno hace efectivo el adelanto de los fondos para los daños del volcán en La Palma

El Gobierno central ha anunciado este miércoles que se ha hecho efectivo el adelanto de todos los recursos económicos correspondientes al convenio firmado con las administraciones locales para reparar las infraestructuras perjudicadas por la erupción en La Palma.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que es responsable el ministro Ángel Víctor Torres, ha anunciado el "cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos" con los distintos consistorios y el Cabildo de La Palma.

En el comunicado emitido por el ministerio se ha avanzado que se impulsarán nuevas subvenciones destinadas a financiar la recuperación de las diferentes infraestructuras, equipamientos e instalaciones que se vieron dañadas tras la erupción del volcán Tajogaite.

Una medida que se llevará a cabo después de analizar de "forma exhaustiva" la documentación aportada por las diferentes administraciones públicas y teniendo en cuenta la "verdadera magnitud" de los daños ocasionados por la lava, han destacado en el comunicado.

El responsable de la cartera, el ministro Ángel Víctor Torres, ha insistido en que el Gobierno de España ha "transferido ya la totalidad de las partidas" que le correspondían en virtud de lo acordado, subrayando ese cumplimiento íntegro. Aunque todavía las corporaciones locales siguen revisando el impacto real de la catástrofe y el coste de las obras pendientes.

En este sentido, el Ayuntamiento de El Paso ha actualizado al alza el presupuesto necesario para dos actuaciones que ya estaban incluidas en los convenios de 2022. Se trata de la recuperación del Terrero de Lucha Federico Simón y del Campo de Fútbol de San Nicolás, cuya revisión técnica ha supuesto un "importante sobrecoste" que asciende a más de 1,5 millones de euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tazacorte ha notificado a Madrid la existencia de nuevas afecciones provocadas por el paso de la colada volcánica que "no habían sido contempladas en los primeros acuerdos", han destacado. En concreto, el consistorio ha identificado seis nuevas infraestructuras afectadas, cuyo coste estimado de reparación roza los dos millones de euros adicionales, han señalado.

El municipio de Los Llanos de Aridane atraviesa otra situación distinta. Según detalla el Ejecutivo, el pasado 27 de julio se le remitió un requerimiento solicitando información sobre cada una de las obras previstas en las bases del convenio. Al no haber recibido respuesta, de momento ha sido "imposible incluir sus proyectos en estas nuevas ayudas", aunque podrán "acogerse a ellas una vez subsanen" los trámites exigidos, han informado desde el Gobierno.

Como ha puntualizado el Cabildo de La Palma, ahora existen 22 nuevas infraestructuras dañadas. Tras un primer análisis de elegibilidad, estas obras podrían representar un coste subvencionable de hasta 60,6 millones de euros. Además, desde el Ejecutivo central se le ha instado a solicitar una ampliación de plazos para justificar los proyectos iniciales antes de septiembre de 2026, una prórroga que ya ha sido formalmente concedida.

El Gobierno de España ha recalcado ya se han transferido la mitad del montante total de las obras, lo que supone el cien por cien de la parte que le corresponde abonar. Esto se traduce en más de 36 millones de euros que ya están ingresados en las cuentas locales, han subrayado.

A esta cifra se suman los créditos aprobados en el Consejo de Ministros de septiembre, alcanzando un total de 68,5 millones. Desde el Ejecutivo concluyen que todos estos asuntos se abordarán en la próxima Comisión Mixta que se celebrará en La Palma a lo largo de este mes de octubre.