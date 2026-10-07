El paro baja en 803 personas en Las Palmas en septiembre y el 61% de los desempleados no cobra prestación

Las Palmas de Gran Canaria cerró septiembre con 803 personas menos en paro que en agosto y con 996 desempleados menos que en el mismo mes de 2025, según los datos difundidos por el Ayuntamiento.

La evolución interanual supone una mejora del 3,4%, mientras que durante septiembre se formalizaron 13.528 contratos, un 20,1% más que el mes anterior y un 3,4% por encima del mismo periodo del pasado año.

Construcción y comercio lideran la mejora

La construcción registró un crecimiento interanual del empleo del 11,4% y del 1,22% respecto a agosto. En este sector permanecen 2.190 personas en paro, el 7,81% del total registrado en la ciudad.

El comercio también mejoró sus cifras, con un aumento del empleo del 10,5% interanual y del 3,88% respecto al mes anterior. El sector concentra 4.386 personas desempleadas.

En agricultura, el crecimiento alcanzó el 3,2% respecto a septiembre de 2025 y el 4,89% frente a agosto, mientras que la hostelería registró una subida interanual del 2%.

Más de 17.000 desempleados no reciben prestación

Pese a la mejora de los datos, 17.220 personas, el 61,39% de quienes se encuentran en paro en la capital, no perciben ningún tipo de prestación.

Otras 5.099 personas reciben la prestación contributiva y 5.729 cobran el subsidio por desempleo.

El desempleo de larga duración afecta a 13.471 personas, que representan el 48,02% del total de desempleados registrados en Las Palmas de Gran Canaria.

El 44% de los nuevos contratos son indefinidos

Del total de contratos registrados durante septiembre, el 44,06% fueron indefinidos. Este tipo de contratación aumentó un 6,96% respecto al mismo mes de 2025 y un 31,54% frente a agosto.

Las Palmas de Gran Canaria cierra así septiembre con una nueva reducción mensual del paro y 996 desempleados menos que hace un año, aunque más de seis de cada diez personas registradas como paradas continúan sin percibir ninguna prestación.