El principal acusado del caso Catastro confiesa la trama para apropiarse de 141 fincas en Canarias

El principal acusado del caso Catastro ha reconocido ante la Audiencia Provincial de Las Palmas su participación en una trama que utilizaba compraventas falsas para hacerse con fincas ajenas. Santiago Ramón M. M. admitió los hechos durante la primera sesión del juicio, celebrada el 6 de octubre, en una causa que abarca 141 fincas rústicas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

El procesado aceptó que se alteraban contratos y se presentaban en la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas para modificar titularidades sin conocimiento de los propietarios. La confesión sitúa en el centro del juicio un mecanismo que convertía documentación falsa en una apariencia administrativa de propiedad.

Los hechos que se juzgan se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2016. El Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente 17 años de prisión para Santiago Ramón M. M. por falsificación continuada de documento público, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Su defensa vincula el reconocimiento de los hechos a un acuerdo con la Fiscalía para reducir las penas solicitadas por cada delito a menos de dos años. El proceso continúa para los otros dos acusados, cuyas defensas reclaman la absolución.

La primera jornada incluyó el testimonio de un guardia civil que situó el origen de la investigación en la denuncia de un perjudicado de Fuerteventura. Describió expedientes sin audiencia a los interesados ni notificación y explicó que algunos se resolvían en un solo día.

El alcance de una alteración catastral importa especialmente en una operación de este tipo. El Catastro es un registro administrativo dependiente de Hacienda y sus datos se presumen ciertos, aunque prevalecen los pronunciamientos jurídicos del Registro de la Propiedad. Cambiar el nombre que aparece en el Catastro no transmite por sí solo el dominio de una finca, pero introduce información falsa en una base utilizada por administraciones y fedatarios.

La causa alcanza también a operaciones en municipios lanzaroteños como Arrecife, San Bartolomé, Teguise y Tías. La acusación examina contratos con los que se habría intentado dar apariencia de compraventa a transmisiones que sus titulares no habían consentido.

La Sección Primera había señalado sesiones hasta el 22 de octubre, con 88 testigos y nueve peritos citados. El procedimiento ya pasó por un intento de conformidad en marzo de 2025 que terminó sin acuerdo. La confesión del principal procesado cambia ahora el desarrollo de una causa en la que siguen pendientes la valoración de las pruebas y la sentencia.