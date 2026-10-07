El PSOE Canarias activa su maquinaria para el 29N y fijará sus listas el 15 de octubre

El PSOE Canarias ha activado su estructura electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, apenas dos días después de que se hiciera oficial la convocatoria de los comicios. La Ejecutiva Regional socialista aprobó este miércoles la composición de su Comité Electoral y ha fijado para el 15 de octubre la reunión en la que se aprobarán sus candidaturas en Canarias.

El partido celebrará ese día en Gran Canaria un Comité Regional extraordinario en el que se someterán a aprobación las listas al Congreso de los Diputados por las circunscripciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, además de las candidaturas al Senado correspondientes a cada una de las islas.

Las listas deberán pasar después el filtro de la dirección federal. La ratificación definitiva está prevista para el 17 de octubre, cuando se reúna el Comité Federal del PSOE en Ferraz, en Madrid.

Nira Fierro dirigirá la coordinación electoral. La estructura diseñada por los socialistas canarios estará coordinada por Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE Canarias, mientras que Roberto García asumirá la coordinación estratégica.

Antonio Olivera, de la etapa de Torres al comité electoral

Entre los nombres del nuevo órgano electoral destaca Antonio Olivera, que asumirá la responsabilidad de Planificación Electoral y Programa. Olivera fue viceconsejero de Presidencia durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres y posteriormente director de gabinete de Torres en el Ministerio de Política Territorial.

Su nombre aparece además en las investigaciones relacionadas con la gestión de los contratos de mascarillas durante la pandemia. La UCO ha recogido comunicaciones entre Olivera y Koldo García relacionadas con los pagos a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al denominado caso Koldo.

Ahora, Olivera vuelve a ocupar un puesto de responsabilidad en la estructura del PSOE Canarias, esta vez encargado de la planificación electoral y del programa con el que los socialistas afrontarán las elecciones generales del 29 de noviembre.

La organización de los actos públicos corresponderá a Rosa Bella Cabrera, mientras que Tomás González se encargará de la campaña joven y Manuel Fumero de la movilización. Juan Rafael Zamora asumirá el área de voto exterior.

Tomás Morales y Marcial Toste estarán al frente de Documentación y Servicios Jurídicos y Ramón Morales se ocupará de Administración.

Canarias elegirá 15 diputados

Las elecciones generales del 29 de noviembre fueron convocadas oficialmente mediante el Real Decreto 806/2026, publicado el 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado. La campaña electoral comenzará a las 00:00 horas del 13 de noviembre y finalizará a medianoche del 27 de noviembre.

En Canarias estarán en juego 15 escaños del Congreso: ocho correspondientes a Las Palmas y siete a Santa Cruz de Tenerife.

En el Senado, la distribución mantiene el carácter insular de las circunscripciones: tres senadores en Gran Canaria y tres en Tenerife, mientras que Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro elegirán un senador cada una.