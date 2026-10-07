El PSOE exige retirar la opción de peajes del plan de movilidad y el Cabildo niega que vaya a implantarlos

El PSOE de Tenerife ha exigido este miércoles que se elimine del Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT) la posibilidad de establecer peajes en la TF-1 y la TF-5, después de que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, rechazara públicamente su implantación.

La dirigente socialista Tamara Raya ha reclamado que el rechazo de Dávila no se quede únicamente en declaraciones y se traduzca en un cambio en el documento aprobado.

«No solo que rectifique, sino que lo retire del papel», ha señalado Raya, que considera contradictorio mantener esta posibilidad dentro del plan mientras la presidenta insular asegura que no pretende aplicarla.

El PSOE advierte además del impacto que, a su juicio, tendría un eventual cobro por circular para trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente del vehículo privado y no disponen de suficientes alternativas de transporte público.

Dávila rechazó los peajes

La reclamación socialista llega después de que Dávila rechazara este martes la implantación de peajes en las principales autopistas de Tenerife.

«No soy partidaria de poner peajes en las carreteras de Tenerife», afirmó la presidenta, que también negó que el actual Gobierno insular esté trabajando para cobrar a los conductores por circular por la TF-1 o la TF-5.

Dávila diferenció entre que un documento de planificación contemple diferentes escenarios y que exista una decisión política para ejecutarlos, y defendió que la prioridad debe ser ofrecer alternativas al vehículo privado mediante más transporte público, carriles BUS-VAO, aparcamientos disuasorios e intermodalidad.

Una posibilidad que ya aparecía en el avance anterior

El Cabildo sostiene además que la opción de establecer sistemas de tarificación no fue incorporada por el actual Gobierno, sino que ya figuraba en el documento de avance del PIMSIT elaborado durante el anterior mandato socialista.

Según explicó Dávila, durante el periodo de exposición y participación de aquel documento tampoco se presentaron alegaciones para eliminar esa posibilidad.

Raya ha puesto ahora el foco en que Dávila defendió el plan el pasado viernes 2 de octubre y, cuatro días después, manifestó públicamente su rechazo a los peajes. Para el PSOE, esa posición debe reflejarse eliminando la posibilidad del documento.

La discrepancia queda así centrada en el contenido del PIMSIT: el PSOE exige que la opción desaparezca del plan, mientras el Cabildo sostiene que su presencia no supone una decisión de implantar peajes y asegura que no trabaja para aplicarlos en Tenerife.