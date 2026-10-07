El Tribunal de Cuentas censura al Cabildo de La Palma por no extinguir dos sociedades públicas

El Tribunal de Cuentas ha colocado bajo el foco la gestión del sector público empresarial del Cabildo de La Palma. El Boletín Oficial del Estado publica este martes el informe de fiscalización sobre la reordenación de los entes locales entre 2014 y 2023, aprobado por el órgano fiscalizador en diciembre de 2025 y asumido por la Comisión Mixta del Congreso y el Senado el pasado junio.

El documento incluye a la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y Social de La Palma, Sodepal, entre las entidades que no adoptaron las medidas encaminadas a su extinción pese a hallarse en desequilibrio cuando entró en vigor la reforma local de 2013. La conclusión del Tribunal es expresa: el Cabildo incumplió la disposición adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, que obligaba a corregir la situación o, en su defecto, proceder a la disolución.

La fiscalización añade un problema directamente relacionado con el funcionamiento cotidiano de la empresa pública. Según el Tribunal, el elevado endeudamiento de Sodepal provocaba retrasos significativos en el pago a proveedores y tenía su origen en la demora de las aportaciones del propio Cabildo para financiar proyectos ya ejecutados. La observación no equivale a afirmar que esos proveedores sigan hoy pendientes de cobro, pero sí identifica quién generaba el desfase durante el periodo examinado.

La Corporación insular ofrece una fotografía posterior. En julio comunicó que las cuentas de Sodepal de 2025 habían sido aprobadas por unanimidad, con 12,47 millones de ingresos y una plantilla media de 102 trabajadores. Reconoció, al mismo tiempo, un desfase de 1,8 millones que calificó de coyuntural. Un día después anunció una modificación presupuestaria que incluía aportaciones para restablecer el equilibrio financiero de la sociedad y sostuvo que su capacidad operativa y su solvencia no estaban afectadas.

El segundo caso resulta aún más difícil de justificar. Destilerías del Valle llevaba quince años sin actividad y seguía sin disolverse. El Cabildo alegó que no había podido identificar al resto de accionistas minoritarios, explicación que el Tribunal considera insuficiente. El portal de transparencia insular todavía mantiene una ficha de la sociedad; la propia institución había reconocido años atrás que el cese no constaba debidamente en el Registro Mercantil.

La fiscalización abarca gobiernos insulares de distinto signo y no atribuye estos incumplimientos a un delito ni a una persona concreta. Sí deja una conclusión política incómoda para la actual Corporación, presidida por Sergio Rodríguez: una sociedad pública inactiva no puede permanecer indefinidamente en el inventario administrativo, y un medio propio que ejecuta programas millonarios no debería trasladar a sus proveedores el coste de la lentitud de su accionista único.

La Comisión Mixta ha instado a las entidades locales a liquidar estructuras sin actividad o económicamente inviables, reforzar el control financiero y publicar información consolidada. La puntuación máxima que Sodepal exhibe en transparencia no sustituye ese examen de eficiencia. Rendir cuentas no consiste solo en abrir un portal; exige cerrar lo que no funciona y financiar a tiempo lo que se decide mantener.