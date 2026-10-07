Frenan este miércoles el desahucio de ocho familias en Las Palmas de Gran Canaria

Este miércoles se han paralizado los desahucios de ocho viviendas que estaban previstos a las 10.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria.

Una paralización impulsada por el comienzo de una vía de negociación del SAREB con la plataforma ciudadana Derecho al Techo, que se dedica a actuar en representación de los ocupantes de las viviendas.

A raíz de los lanzamientos programados, entorno a un centenar de ciudadanos se han manifestado este miércoles, desde primera hora de la mañana, a las puertas del edificio, situado en la céntrica calle Nicolás Estévanez, de la capital Gran Canaria.

Concentración a las puertas para evitar el lanzamiento

Una concentración, convocada a las 08.00 horas por el colectivo, que tenía como objetivo presionar a la comisión judicial y evitar el lanzamiento.

Según ha informado Europa Press, fue la entidad la que presentó un escrito en el juzgado durante la tarde del martes pidiendo formalmente que se detuviera el proceso. Con un propósito de estudiar de manera individualizada la situación patrimonial de cada caso y, especialmente, explorar una solución habitacional, con la posibilidad de una concesión de un alquiler social.

Durante la atención a los medios de comunicación de la abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, se han revelado los detalles del procedimiento. Según ha explicado, a primera hora del miércoles el documento "no había sido procesado por las instancias judiciales", motivo por el cual el órgano judicial "no había emitido una resolución" en firme que cancelara la diligencia.

La razón por la que los manifestantes han decidido mantener la protesta, con el fin de conseguir que los funcionarios públicos hicieran acto de presencia en la finca. Según se ha argumentado, su intención principal era comunicarles verbalmente que existía una petición expresa del titular de los inmuebles para paralizar el desalojo, argumentando además una situación de vulnerabilidad por parte de los residentes.

Estaban en situación de vulnerabilidad

En este contexto, Saavedra ha asegurado que hace más de un año enviaron "diversos informes de vulnerabilidad elaborados" por los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero hasta ahora "no habían obtenido una respuesta satisfactoria". Finalmente, la presión en las calles ha surtido efecto y la plataforma ha confirmado su disposición a participar en la mediación con los propietarios.

Además, desde Derecho al Techo han celebrado el freno al desalojo y han aprovechado para hacer suyas las habituales consignas anticapitalistas. En un comunicado oficial, el colectivo ha afirmado que "esta nueva paralización demuestra que la movilización social, la organización y la unidad de la clase trabajadora son herramientas fundamentales para defender el derecho a la vivienda".