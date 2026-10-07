Gran Canaria cierra Gastronomika con seis restaurantes y unas 120 personas en su Comedor

Gran Canaria cierra este miércoles su participación en la 28.ª edición de San Sebastián Gastronomika tras tres jornadas dedicadas a mostrar productos, recetas y elaboraciones vinculadas a la gastronomía de la isla.

Alrededor de 120 personas habrán pasado durante los tres días por el Comedor Gran Canaria, un espacio diseñado con la estética de un bochinche tradicional en el que han participado seis restaurantes insulares.

Verode, Berro Bistró, Sorondongo, Catedral Bistró, Casa Flora y Bochinche La Montaña han presentado sus propuestas a razón de dos establecimientos por jornada, con elaboraciones basadas en recetas tradicionales y productos locales.

Vaca canaria y cochino negro

Uno de los actos celebrados durante el congreso reunió a unas 40 personas en la demostración Razas autóctonas y producto local - Gran Canaria Me Gusta, protagonizada por Ayoze Valido, del restaurante El Bejeque.

La propuesta puso el foco en la vaca canaria y el cochino negro canario, acompañados por queso de media flor de Guía, mojo y vino Agala 1175 tinto.

Valido presentó un taco de vaca canaria, otro de cochino negro acompañado de una reducción de ron, miel y soja, y un queso de media flor caramelizado a la plancha con mojo y dulce de guayaba.

El chef aprovechó la demostración para destacar el potencial de productos insulares menos conocidos fuera del archipiélago y la importancia de conservar las razas autóctonas.

De los quesos al producto del mar

La representación grancanaria en Gastronomika ha incluido quesos, vinos, vaca canaria, cochino negro y cabra, además de productos del mar como cherne, atún, medregal, camarón soldado, choco y calamar.

La despensa presentada durante el congreso se completó con papa, batata, trigo, berros, almendras de Tejeda, gofio y mojo.

Fuera del Comedor Gran Canaria, unas 200 personas pudieron degustar queso de la Quesería La Gloria y vino Agala durante la ponencia Terrae.

La presencia insular también incluyó la participación de Abraham Ortega, del restaurante Tabaiba, en la cena inaugural del Palacio Miramar y una cena en la sociedad gastronómica Gaztelubide a cargo de Paco Budia, Sem Suárez y Héctor Suárez, de Reves Bistró.

Gran Canaria completa así su cuarta participación consecutiva en San Sebastián Gastronomika, con una representación que durante tres días ha reunido en el Kursaal a restaurantes, productores, bodegas y consejos reguladores de la isla.