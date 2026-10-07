Gran Canaria reunirá a 200 personas para hablar de la vida después de un trasplante

Unas 200 personas se reunirán el próximo 17 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria para compartir experiencias sobre cómo cambia la vida después de recibir un trasplante.

La cita será el IV Encuentro Regional de Personas Trasplantadas de Canarias, organizado por la Asociación de Enfermos del Corazón de Canarias (Asenco), y contará también con pacientes en lista de espera, familiares, personas cuidadoras y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Cuatro mesas para hablar de la vida tras un trasplante

La jornada se desarrollará entre las 09:00 y las 16:00 horas en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

El programa incluirá cuatro mesas coloquio con un formato similar al videopodcast, en las que las experiencias personales de las personas trasplantadas se combinarán con las aportaciones de profesionales especializados.

Entre los asuntos previstos figuran la experiencia del trasplante, los cuidados posteriores a la intervención, la donación de órganos y la salud emocional.

El objetivo es crear un espacio en el que pacientes, familias y profesionales puedan compartir conocimientos y experiencias sobre un proceso que continúa mucho después de la operación.

Canarias amplía sus programas de trasplante

El coordinador hospitalario de trasplantes del Hospital Doctor Negrín, Vicente Peña, destacó durante la presentación que Canarias dispone ya de prácticamente todos los programas habituales de trasplante de órganos.

Según explicó, esta situación permite que buena parte del tratamiento, seguimiento y control pueda realizarse en las Islas, evitando desplazamientos prolongados fuera del Archipiélago.

Peña señaló que se realizan cada año más de 20 trasplantes de corazón, una cifra similar de pulmón, más de 80 de médula ósea, más de 30 hepáticos y alrededor de 150 renales.

También aseguró que el programa canario de trasplante cardíaco registra menores tiempos de espera y una mayor supervivencia, con una evolución que calificó de favorable dentro del sistema nacional de trasplantes.

De esperar un corazón fuera de Canarias a recuperarse en las Islas

El presidente de Asenco, Antonio Francisco Suárez, recordó su propia experiencia después de recibir un trasplante de corazón hace 18 años.

Suárez tuvo que trasladarse entonces a Madrid y esperar cerca de dos años para recibir un órgano, una situación que contrasta con las posibilidades actuales de completar el tratamiento en Canarias.

El encuentro contará también con testimonios como el de Airam Peña, que acudió a la edición anterior mientras se encontraba en lista de espera y ahora participará después de haber recibido un trasplante de corazón.

Con 24 años, explicó que fue incluido en la lista alrededor de octubre de 2025 y fue intervenido a finales de enero. Tras superar las limitaciones provocadas por una insuficiencia cardíaca, asegura que actualmente practica deporte a diario y continúa su recuperación con el objetivo de regresar al trabajo.

El encuentro del 17 de octubre buscará así poner en común no solo los avances médicos, sino también las dificultades, los cuidados y los cambios personales que comienzan una vez finaliza el trasplante.