Gustavo Matos asegura que el PSOE ganará el 29-N

El vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias y diputado socialista, Gustavo Matos, se ha mostrado contundente al analizar las posibilidades del PSOE ante el adelanto electoral de las generales. Durante su entrevista en el programa Despierta Canarias (Radio MARCA Tenerife), Matos defendió que la formación llega al 29 de noviembre en una posición de clara solidez: "El PSOE está en condiciones de ganar las elecciones y, si no las gana, se va a quedar bastante cerca".

El dirigente remarcó que el partido atraviesa un momento interno favorable tras un tiempo de incertidumbre. "Hay un ambiente de optimismo que no veía desde hace tiempo", aseguró, dibujando un escenario en el que los socialistas están capacitados para disputarle el triunfo a la derecha en el Archipiélago. Sin embargo, su propia coletilla deja ver un cálculo previo por si el resultado final no les otorga la primera plaza, vendiendo un hipotético segundo puesto ajustado como un éxito competitivo.

Zascas directos: del 'efecto Sánchez' a la valía de los candidatos

A lo largo de la entrevista, Matos lanzó varias pullas dirigidas tanto a las estrategias de la oposición como a la estructura de las listas concurrentes:

El aviso por la campaña del 'Sánchez sí o no': advirtió al resto de partidos de que centrar la cita electoral en un ataque personal contra el presidente del Gobierno central será un error de diagnóstico. "El que quiera plantear las elecciones desde el punto de vista de 'Sánchez sí o Sánchez no' se va a equivocar", subrayó.

Dardo a los partidos con listas "automáticas": defendió que el PSOE primará la solidez y el nivel técnico de sus candidatos por encima de las inercias de voto. "Hay marcas de partidos que ahora mismo pueden presentar a quien les dé la gana que van a sacar el mismo número de votos. Las personas y los perfiles también son importantes", lanzó como crítica velada a la falta de renovación o peso específico en otras planchas.

Postulado para dar el salto al Congreso o al Senado

En clave orgánica, Gustavo Matos no ocultó sus aspiraciones de cambiar la política autonómica por las Cortes Generales si la dirección insular o regional así se lo requiere. Aunque dio por hecho que la terna socialista buscará candidaturas "solventes y de nivel alto", dejó la puerta totalmente abierta a su propia incorporación.

"Yo estoy para lo que quiera mi partido. Si me llama y me pide que dé un paso adelante, lo haré", afirmó en los micrófonos de la emisora. Pese a su ofrecimiento, el diputado moderó el tono al recordar que existen compañeros que han venido realizando su labor parlamentaria en Madrid durante la última legislatura y que parten con opciones de repetir en las listas.