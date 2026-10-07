La Fecam se suma al populismo y reclama topes al alquiler y límites a los compradores extranjeros en Canarias

La Federación Canaria de Municipios ha pedido al Gobierno autonómico que intervenga el mercado del alquiler y declare zonas tensionadas para limitar precios. Su presidenta, Mari Brito, alcaldesa socialista de Candelaria, defendió la propuesta este martes ante la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil.

Brito vinculó directamente el coste de la vivienda con la cronificación de la pobreza en las islas. Expuso que ya se ofrecen habitaciones por 600 euros y viviendas por 1.000 euros mensuales en municipios de tamaño medio. Frente a esos importes situó los salarios de 1.400 euros que, según explicó, perciben muchas personas empleadas en limpieza, ayuda a domicilio u hostelería.

La representante municipal reclamó al Ejecutivo de Fernando Clavijo la aplicación de las herramientas de la ley estatal de vivienda. El Gobierno de Canarias no ha declarado hasta ahora ninguna zona de mercado residencial tensionado. Esa figura permite aplicar límites a determinadas rentas y otras medidas de intervención, siempre que se acrediten los requisitos legales.

La Fecam también planteó restringir la compra de viviendas por extranjeros, aunque su presidenta reconoció las dificultades competenciales y las que impone el marco europeo. La propuesta afecta de lleno a la seguridad jurídica y a la libertad de compraventa, por lo que exigiría algo más que una declaración política: una base legal clara, datos que distingan residencia, inversión y uso del inmueble, y una evaluación de sus efectos sobre la oferta.

El diagnóstico de Brito no se limitó al mercado privado. La construcción de vivienda pública avanza con demasiada lentitud, sostuvo, mientras los ayuntamientos asumen la inspección de las viviendas vacacionales sin recibir financiación específica. También reprochó al Gobierno regional que no haya dotado económicamente el catálogo de servicios sociales y que el Plan Concertado con los consistorios no se actualice desde 2002.

La presidenta de la Fecam añadió que los fondos estatales contra la pobreza, entre siete y nueve millones de euros para los ayuntamientos, llegan al final del ejercicio y apenas cubren gastos estructurales ya soportados. Según su exposición, las corporaciones locales mantienen además escuelas infantiles de cero a tres años y otros servicios que no les corresponden plenamente, mientras reclaman financiación estable.

El encarecimiento de la vivienda es un problema real y medible; convertir ese diagnóstico en un control de precios no garantiza, por sí solo, que aparezcan más casas en alquiler. Un tope puede aliviar contratos concretos, pero también puede retirar oferta o desplazarla a modalidades menos reguladas si no va acompañado de construcción, rehabilitación, suelo disponible y licencias más ágiles. La comparecencia no aportó una estimación del número de viviendas que regresarían al mercado con las medidas propuestas ni de su coste administrativo.

La intervención abre una discrepancia política relevante. La principal organización municipalista, presidida por una alcaldesa del PSOE, reclama más intervención y financiación a un Ejecutivo de CC y PP que ha priorizado el aumento de la oferta. El Gobierno canario deberá responder ahora si acepta activar las zonas tensionadas, cómo piensa financiar las nuevas obligaciones locales y qué solución ofrece a los propietarios que retiren sus viviendas ante una regulación más rígida.

La pobreza infantil no se combate con eslóganes ni trasladando competencias sin dinero. Pero tampoco se resuelve ignorando los incentivos que determinan cuántas viviendas llegan al mercado. Canarias necesita proteger a las familias vulnerables sin castigar la oferta legal ni convertir al pequeño propietario en sustituto permanente de una política social que corresponde a la Administración.