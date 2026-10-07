La huelga por la vivienda pone fecha tras las protestas en Canarias: será el 11 de noviembre

La huelga por la vivienda ya ha oficializado su fecha para el próximo miércoles 11 de noviembre. El parón, de 24 horas, convocado por UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de Inquilinas, que tiene como objetivo reivindicar por unos salarios suficientes para poder acceder a una vivienda digna.

Una noticia confirmada en una intervención del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en Televisión Española la mañana de este miércoles. El líder del sindicato ha anunciado también que durante este miércoles por la tarde se cerrará un acuerdo con el Sindicato de Inquilinas y con el resto de organizaciones que quieren secundar la convocatoria.

Un anuncio esperado después de que los sindicatos mayores, UGT y CCOO dejaran claro, el pasado lunes, la determinación de convocar la huelga en relación con obtener mejores salarios y apoyar el derecho a una vivienda digna. Una decisión impulsada por a negativa a los dos decretos de vivienda presentados en el Congreso el pasado viernes.

Diferentes movilizaciones en las capitales canarias

Una convocatoria que llega después de las movilizaciones y acampadas protagonizadas por colectivos de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife.

Este miércoles se ha anunciado una nueva protesta por la situación habitacional en Lanzarote con la convocatoria de una acampada en el parque José Ramírez Cerdá de Arrecife, la capital lanzaroteña. Los activistas abren un espacio de reunión en la isla para denunciar la especulación y los altos precios de los alquileres.

Además, una acampada que se suma a las diferentes concentraciones y pernoctaciones que han protagonizado los residentes en Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.