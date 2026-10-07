La industria canaria se hunde frente al repunte del resto del país

El mes de agosto suele ser sinónimo de actividad en las Islas, pero los motores de nuestras fábricas han entrado en reserva. Los últimos datos del Instituto Canario de Estadística arrojan un jarro de agua fría sobre la economía del Archipiélago. La actividad industrial canaria se contrajo un 2,2% interanual en el octavo mes de 2026. Un retroceso que escuece aún más cuando observamos que, en el conjunto de la nación, la producción creció un 1,5%.

El espejismo del verano

No se trata de un simple bache estadístico. La comparativa nos sitúa en una posición de clara desventaja. Mientras la Península logra mantener el pulso manufacturero, Canarias cede terreno de forma alarmante. Si analizamos la variación respecto a julio, el panorama no mejora. La industria isleña pisó el freno con otra caída del 2,2%, un descenso que triplica la corrección del 0,7% registrada a nivel nacional.

Este distanciamiento de la media española refleja un problema estructural crónico. Regiones como Navarra o Murcia lideran el empuje con crecimientos de dos dígitos. Canarias, por el contrario, se suma al furgón de cola del país junto a Cataluña y Extremadura. Los datos desestacionalizados eliminan cualquier excusa temporal. El problema es real y golpea de lleno la línea de flotación de nuestra competitividad.

Alimentos y tabaco en caída libre

Detrás de los porcentajes habitan empresas y trabajadores que ven peligrar su sustento. El desglose por sectores enciende todas las alertas en nichos históricos de la economía canaria. La industria de la alimentación se desplomó un preocupante 9,1%. Hablamos del sector esencial que llena los lineales de nuestros supermercados, que ahora produce menos y asume más costes operativos.

Peor suerte corre el sector del tabaco. La manufactura tabaquera, antaño verdadera joya del régimen económico canario, registra un hundimiento del 16,8%. Una pérdida de cuota brutal que amenaza el empleo estable en un sector castigado por la presión regulatoria. En el otro extremo del tablero, solo la fabricación de bebidas respira con un alza del 11,2%, impulsada por el pico de consumo estival y la demanda del sector turístico. Un alivio temporal del todo insuficiente para sostener el entramado industrial.

Consecuencias para el bolsillo canario

Las implicaciones de esta parálisis productiva van mucho más allá de los boletines oficiales. Cuando la industria local retrocede, el Archipiélago se vuelve peligrosamente dependiente del exterior. Fabricar menos aquí significa comprar más fuera. En un territorio fragmentado y alejado, depender de las importaciones encarece la cesta de la compra y asfixia a las familias con unos costes logísticos que acaban repercutiendo en el precio de los bienes básicos.

La pérdida de músculo productivo revela también la falta de un ecosistema que invite a la inversión. Cuando las fábricas reducen turnos o apagan máquinas, evidencian que operar en las Islas resulta cada vez más hostil. Los sobrecostes, la factura energética y un entorno administrativo espeso conforman una barrera invisible que frena el crecimiento y lastra la creación de empleo de calidad.

El sector secundario canario necesita oxígeno urgente. Requiere un marco que respete el riesgo empresarial y permita a nuestros productores competir sin ataduras burocráticas. Si el Archipiélago sigue penalizando a sus fábricas, Canarias quedará reducida a un mero parque de servicios, perdiendo la capacidad de generar riqueza propia mediante la transformación y el esfuerzo de su tejido empresarial.