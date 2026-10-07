La salvamar Diphda rescata a 74 migrantes en un cayuco al sur del El Hierro

Salvamento Marítimo han rescatado a los ocupantes de un cayuco que navegaba a unos 42,5 kilómetros, el equivalente a 23 millas náuticas, al sur del muelle de La Restinga, situado en la isla de El Hierro.

En la embarcación, avistada este la tarde de este martes, viajaban a bordo 74 migrantes, todos ellos presentaban un buen estado de salud general, por lo que no fue necesario derivar a ninguno de ellos a las dependencias hospitalarias de la isla.

La localización inicial del bote fue realizada por el helicóptero de rescate Helimer 204, que patrullaba la zona y dio el aviso correspondiente. Inmediatamente después, bajo la coordinación del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo con base en Tenerife, se movilizó a la embarcación rápida de rescate salvamar Diphda. Esta unidad marítima se encargó de interceptar y escoltar de manera segura al cayuco hasta tierra firme.

Una vez que la patera atracó en las instalaciones portuarias, se activó el protocolo habitual de atención a pie de muelle. El Servicio de Urgencias Canario, en colaboración con el personal de Atención Primaria y los voluntarios de Cruz Roja, procedió a evaluar el estado de salud de todos los ocupantes.

Este nuevo desembarco pone de manifiesto la presión migratoria que sufre la isla de El Hierro, un territorio cuyas limitadas infraestructuras se ven desbordadas de manera sistemática.