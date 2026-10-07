Nueva protesta por la situación habitacional en Lanzarote: convocada una acampada en un parque de Arrecife

Los ciudadanos siguen reuniéndose para protestar por la crisis de la vivienda en nuestro país. Los ciudadanos se han ido movilizando con diferentes manifestaciones y acampadas en las distintas ciudades españolas, como en Canarias, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, Arrecife y Santa Cruz de Tenerife.

Ahora, el movimiento derecho a la vivienda, tras la protesta celebrada en la capital lanzaroteña la semana pasada, han instalado una acampada abierta a la participación ciudadana en el parque José Ramírez Cerdá, en Arrecife.

El objetivo del movimiento de la vía es conformar un "espacio de reunión y organización ante la situación habitacional de la isla", han declarado sus promotores.

Esta acción reivindicativa, tal y como ha explicado el propio colectivo a través de un comunicado oficial, se produce tras la celebración previa de una concentración, una manifestación por las calles del municipio y dos sesiones asamblearias. En estos encuentros, los participantes organizaron distintos grupos de trabajo, lo que ha derivado en la creación de la comisión denominada La Casa de Todos y Todas. Dicho ente tiene como finalidad principal coordinar las futuras acciones relacionadas con el acceso al mercado inmobiliario y lo que los organizadores califican como precariedad.

Según han detallado los promotores de esta movilización, el espacio ocupado en el céntrico parque de la capital conejera acogerá a partir de ahora reuniones diarias, así como diversas asambleas y grupos de trabajo. Todo ello con el propósito de coordinar las actividades de la plataforma y fomentar la participación de los ciudadanos en sus protestas, en un momento en el que el debate sobre el urbanismo y la propiedad privada se encuentra en el foco mediático.

En cuanto a los principales problemas que señalan los integrantes de esta acampada, destacan de manera recurrente el aumento de los precios de compra, las dificultades para acceder a alquileres asequibles y la especulación inmobiliaria. Asimismo, denuncian las situaciones de hacinamiento y de desahucios, ya que consideran que estas circunstancias "dificultan la emancipación y el acceso" a una residencia estable tanto en la isla de Lanzarote como en el resto del territorio nacional.

Próxima asamblea este miércoles

Para continuar con su calendario de protestas, los manifestantes han anunciado que su próxima asamblea general se celebrará el 7 de octubre, a las 20.00 horas. En dicha cita, la plataforma ciudadana tiene previsto abordar las diferentes líneas de actuación del movimiento, puesto que, tal y como subrayan en sus mensajes, consideran que "la vivienda no puede seguir siendo un privilegio" y defienden que se trata de "un derecho".