Primero Canarias y CC irán juntos a las elecciones generales y discuten el cartel electoral en Las Palmas

Primero Canarias ha dado este martes el paso que faltaba para convertir la aproximación a Coalición Canaria en una negociación electoral formal. Su Comité Ejecutivo ha acordado reactivar la Mesa de Unidad Canaria y trabajar en una candidatura conjunta para las elecciones generales del 29 de noviembre, una operación llamada a reorganizar el nacionalismo de Gran Canaria y a decidir quién encabezará la lista por la provincia de Las Palmas.

El movimiento encaja con la decisión adoptada un día antes por Coalición Canaria. La dirección nacionalista confirmó a Cristina Valido como su propuesta para liderar la candidatura de Santa Cruz de Tenerife y autorizó la búsqueda de coaliciones en la provincia oriental. Los dos partidos avanzan así hacia un acuerdo, aunque todavía no han cerrado la composición de la lista, su denominación ni el reparto de puestos.

El secretario de Organización de Primero Canarias, Samuel Henríquez, aseguró al término de la reunión que la formación ni siquiera ha trasladado un nombre a sus interlocutores. La decisión, insistió, deberá tomarse de manera conjunta con el resto de organizaciones que participen en la Mesa de Unidad Canaria. El plazo es corto y obliga a acelerar unas conversaciones que hasta ahora se desarrollaban con la mirada puesta en una convocatoria electoral todavía sin fecha.

Todas las miradas se dirigen a Teodoro Sosa. El alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria es uno de los principales impulsores de Primero Canarias y el dirigente con mayor proyección institucional de la nueva organización. Henríquez lo definió como un magnífico candidato para cualquier elección, aunque evitó presentarlo como una designación ya acordada.

La candidatura por Las Palmas será la pieza decisiva de la alianza. Primero Canarias necesita traducir su implantación municipal en presencia estatal, mientras Coalición Canaria busca reforzar una circunscripción en la que tradicionalmente ha encontrado más dificultades que en la provincia occidental. La unión permitiría concentrar un voto nacionalista que en otras convocatorias ha llegado fragmentado y elevar las opciones de obtener representación en el Congreso.

La operación también altera el equilibrio del nacionalismo progresista grancanario. Primero Canarias se define como una fuerza municipalista, nacionalista y progresista y se ha articulado alrededor de dirigentes con peso local, entre ellos los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández. Su acercamiento a CC consolida una nueva competencia con Nueva Canarias por el electorado nacionalista de la isla.

El discurso elegido para justificar el acuerdo intenta escapar de la política de bloques. Henríquez defendió que la futura candidatura debe representar los intereses de Canarias en Madrid con independencia de la disputa entre izquierda y derecha. Esa formulación coincide con la estrategia de CC, que aspira a volver a ser decisiva en un Congreso fragmentado y a negociar sus apoyos en función de la agenda canaria.

La decisión política está tomada, pero quedan las cuestiones capaces de tensar cualquier coalición electoral: el cabeza de lista, los siguientes puestos, la representación de las islas orientales y las candidaturas al Senado. Primero Canarias ha abierto oficialmente la negociación. Ahora deberá demostrar si la unidad que reivindica puede sobrevivir al reparto concreto del poder.