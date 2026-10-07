Qué significa para Canarias el ascenso de la nueva primera ministra de Marruecos

El nombramiento de Fátima Ezzahra El Mansouri como jefa de Gobierno marca un hito indudable. Primera mujer en ocupar el cargo, abogada formada en Francia y exalcaldesa de Marrakech. La diplomacia europea aplaude el gesto estético. En geopolítica las formas importan menos que el fondo. Su ascenso no representa una revolución estructural, sino un ajuste estratégico del Majzén para proyectar una imagen homologable a las democracias occidentales manteniendo intacta la verdadera cúpula de poder. Marruecos sabe vender estabilidad al mundo y El Mansouri es su mejor escaparate de modernidad.

Para Canarias, tener a una tecnócrata pragmática al otro lado de la frontera dibuja un escenario complejo. Por un lado, facilita el diálogo comercial basado en cifras y rentabilidad. Por otro, enfrente habrá una administración más sofisticada, capaz de defender los intereses marroquíes con argumentos jurídicos de peso. El país vecino deja atrás la retórica impulsiva para adoptar un tono institucional, pero mantiene intacta su hoja de ruta expansionista.

El PAM y el peso del libre mercado

El Mansouri ejerce el liderazgo del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). Esta formación nació por impulso directo del entorno real para frenar la influencia del islamismo político. Su ideología huye de dogmas religiosos y abraza el nacionalismo pragmático, la apertura económica y la atracción de capital extranjero. Es un partido orientado al libre mercado, diseñado para modernizar el tejido productivo y proyectar seguridad jurídica internacional.

Un vecino próspero aporta más certidumbre que un territorio estancado. El crecimiento de Marruecos bajo el impulso del PAM representa oportunidades reales para el empresariado canario, especialmente en servicios, construcción y logística. El comercio exige reglas claras y simetría. Marruecos compite con las islas en los sectores agrícola y turístico utilizando ventajas competitivas basadas en costes laborales inferiores y normativas medioambientales más laxas. La respuesta canaria no puede ser el proteccionismo ciego ni el lamento constante, sino la exigencia de reciprocidad en los tratados comerciales europeos. El Mansouri entiende el lenguaje de la libre competencia; Canarias debe hablarlo sin complejos.

La migración como herramienta de Estado

La visión de la nueva jefa del Ejecutivo sobre la presión demográfica carece de sentimentalismos. Semanas antes de asumir el máximo cargo, El Mansouri exigió a España la devolución de los menores marroquíes llegados a Ceuta, apelando a que deben volver a su país de origen. Esta postura resume su enfoque: firmeza nacionalista combinada con un uso calculado de los flujos humanos en la frontera.

Marruecos no administra la inmigración irregular como una crisis humanitaria. La concibe como una válvula de escape para reducir la tensión social interna y como una herramienta de presión diplomática. Para el archipiélago canario, esto significa que la ruta atlántica seguirá sujeta a los intereses puntuales de Rabat. El Ejecutivo marroquí ajustará la vigilancia de sus costas según el estado de las negociaciones bilaterales con Madrid y Bruselas.

La política exterior española peca a menudo de un buenismo estéril. Rabat, bajo el mando de una abogada experta en derecho de los negocios, no negocia con base en la caridad. Si Canarias quiere ordenar sus fronteras, debe presionar al Estado para establecer acuerdos transaccionales. El apoyo económico, los visados y los fondos de cooperación europeos deben condicionarse al control efectivo del litoral marroquí. Las fronteras garantizan el orden interno y la prosperidad; sin ellas, el Estado del bienestar colapsa.

El frente interno y la válvula atlántica

Marruecos arrastra deudas sociales que amenazan su estabilidad futura. A pesar del escaparate macroeconómico, el desempleo juvenil persiste como el talón de Aquiles de su economía. El Mansouri asume el Gobierno tras enfrentar duras críticas en su etapa como ministra de Vivienda por la demorada reconstrucción tras el devastador terremoto de 2023. Decenas de miles de ciudadanos del Alto Atlas siguen esperando soluciones habitacionales firmes.

Cuando el descontento presiona al Majzén, el Estado mira hacia el mar. La incapacidad para absorber el talento joven convierte la emigración en un mecanismo de alivio tolerado por las autoridades. Canarias es la receptora directa de esta fractura socioeconómica. La incesante llegada de cayucos no resulta solo de las redes de tráfico humano; es la consecuencia tácita de un país que prefiere exportar capital humano antes que acometer reformas institucionales profundas que amenacen los privilegios de su élite. El Gobierno de El Mansouri enfrenta el reto mayúsculo de crear riqueza real para retener a su juventud. Si sus políticas económicas fracasan, las costas canarias volverán a medir el pulso de la inestabilidad marroquí.

Relaciones internacionales y el tablero del Sáhara

La agenda diplomática de El Mansouri orbitará sobre el gran objetivo histórico del reino alauita: la consolidación internacional del dominio sobre el Sáhara Occidental. Con el respaldo previo de potencias clave, su Gabinete redoblará esfuerzos para forzar a la Unión Europea a asumir sus tesis sin matices.

Esta estrategia roza los intereses vitales de Canarias, especialmente en la delimitación de las aguas territoriales y la futura explotación de los recursos minerales submarinos. La nueva mandataria posee la capacidad técnica para trasladar este pulso a los tribunales internacionales. Frente a este avance metódico, el archipiélago no puede depender de los bandazos de la diplomacia nacional. Requiere informes jurídicos impecables, alianzas estables en Bruselas y una postura innegociable que defienda la zona económica exclusiva española. El respeto geopolítico se gana demostrando solvencia legal.

Realismo frente a la ingenuidad

La designación de Fátima El Mansouri inaugura una etapa en la que Marruecos actuará como un operador global moderno, competitivo e implacable. El error más grave que podrían cometer las instituciones canarias es confundir el hito histórico de tener a una mujer al mando con una supuesta debilidad negociadora.

El modelo que encarna la nueva jefa del Ejecutivo es el de un Estado fuerte que ampara a sus grandes empresas, seduce a la inversión extranjera y utiliza su geografía para blindar sus intereses nacionales. Canarias necesita adoptar un realismo político equivalente. El desarrollo futuro de las islas exige asegurar las fronteras, articular un marco fiscal insular imbatible para atraer el capital que hoy fluye hacia África y desterrar la retórica de la resignación. La soberanía no se defiende únicamente con patrulleras, sino con prosperidad económica y libertad de mercado. Marruecos tiene un proyecto de Estado claro. El desafío ineludible de Canarias es forzar al Gobierno de España a aplicar el suyo.