Rebelión fiscal de los autónomos en las islas con un apagón de datáfonos desde el 1 de noviembre

El tejido productivo de las islas ha dicho basta. La Asociación de Autónomos de Fuerteventura y Canarias ha lanzado un mensaje nítido al Ministerio de Hacienda, rechazando frontalmente la implementación del sistema VeriFactu y la nueva normativa de factura electrónica. A partir del 1 de noviembre, los profesionales por cuenta propia inician un paro indefinido de los terminales TPV en sus negocios. La medida implica operar exclusivamente en efectivo hasta que la Administración ofrezca soluciones reales.

Una ventana para negociar

La decisión del sector no es fruto de la improvisación. Esta misma semana se ha activado el calendario de la factura electrónica y el departamento de Hacienda plantea unificar los plazos de VeriFactu con la entrada de este nuevo sistema. Tras analizar la situación con asesores fiscales, los autónomos canarios han comprendido que este es el momento exacto para ejercer presión. Esperar al año 2028, cuando la maquinaria estatal esté completamente cerrada y los negocios ya hayan tenido que asumir en solitario los costes de adaptar sus programas, carece de sentido económico. Si la Administración reorganiza ahora su sistema de facturación, los afectados deben moverse a la par. Cuando falten quince días para el límite legal, será demasiado tarde.

El rechazo a la asfixia burocrática

La estrategia de la asociación pasa primero por informar y unir a todos los sectores. El objetivo es llevar propuestas concretas a las instituciones y, si persiste el silencio gubernamental, aumentar progresivamente las medidas de presión. El colectivo aclara que no existe un rechazo a la digitalización, sino a la forma en que se impone. El problema de fondo es que cada nueva directriz termina traduciéndose en más gastos, mayor burocracia y un control exhaustivo sobre el pequeño autónomo. Cada nuevo coste que soporta una empresa local acaba repercutiendo en el empleo, en los precios y en la economía de las familias.

Un SOS a la sociedad canaria.

La situación ha llegado a un punto crítico, descrito desde Fuerteventura como un verdadero SOS autónomo. Peluqueros, barberos, restaurantes y comercios piden comprensión y colaboración ciudadana. No buscan obligar a nadie, pero solicitan a los clientes que prioricen el pago en efectivo. Aunque el uso de la tarjeta es más cómodo, este gesto dota a los trabajadores de los recursos necesarios para sostener su defensa ante las instituciones.

La resistencia económica ha comenzado de la mano de los profesionales. La advertencia es clara: si el sector privado canario deja todo para última hora y no reclama en los plazos debidos, la supervivencia del comercio de proximidad será casi imposible.