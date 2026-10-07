Tenerife compite con Guayana Francesa y Azores por un telepuerto de Iris II

Tenerife aspira a albergar uno de los telepuertos de Iris II, la futura constelación europea de comunicaciones seguras por satélite, y competirá con la Guayana Francesa y las Azores por acoger esta infraestructura fuera del territorio continental europeo.

El Cabildo presentó durante septiembre la candidatura de la isla para incorporarse al programa impulsado por la Unión Europea con el objetivo de reforzar su autonomía en las comunicaciones espaciales.

La Comisión Europea tiene previsto elegir el destino durante 2027.

Una constelación de hasta 348 satélites

Iris II contempla una constelación formada por hasta 348 satélites, cuyo lanzamiento está previsto a partir de 2029.

Un telepuerto funciona como una infraestructura terrestre que permite establecer las comunicaciones entre los satélites y las redes de telecomunicaciones. En el caso de Tenerife, el proyecto permitiría conectar la futura constelación europea con las redes de cable submarino desplegadas en la isla.

Según explicó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el programa contará con siete telepuertos y Tenerife aspira a hacerse con uno de los emplazamientos situados fuera de la Europa continental.

Un proyecto de más de 18 millones en Tenerife

La candidatura se apoya en el telepuerto que proyectan el ITER y CanarySat en Tenerife, una infraestructura con un presupuesto superior a los 18 millones de euros y cofinanciada por la Unión Europea.

El proyecto está concebido como una plataforma abierta a diferentes operadores y preparada para trabajar con satélites situados en distintas órbitas.

La candidatura cuenta, según la información facilitada, con el respaldo del Gobierno de Canarias, la Agencia Espacial Española y representantes del sector empresarial y científico de Tenerife.

El Cabildo sostiene que la elección de la isla podría impulsar actividad vinculada a las telecomunicaciones, la operación de redes, el mantenimiento especializado y los proveedores tecnológicos.

La decisión quedará ahora en manos de la Comisión Europea, que deberá determinar en 2027 si Tenerife se impone a la Guayana Francesa y las Azores como emplazamiento para uno de los telepuertos de Iris II.