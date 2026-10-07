Trece fotoperiodistas reciben el reconocimiento del Parlamento de Canarias por documentar su historia

El Parlamento de Canarias ha reconocido este miércoles la trayectoria de 13 fotoperiodistas que han documentado durante distintas legislaturas la actividad de la Cámara autonómica.

El acto, celebrado en el despacho de la Presidencia, reunió a profesionales vinculados a la cobertura gráfica parlamentaria desde la primera legislatura hasta fotógrafos incorporados en los últimos años.

La memoria gráfica del Parlamento

La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, destacó el papel de la fotografía como herramienta para acercar a la ciudadanía lo que sucede dentro del Parlamento y conservar el testimonio de sus principales acontecimientos.

Pérez señaló que detrás de cada imagen existe una forma de contar lo ocurrido en la institución y agradeció la dedicación de quienes han seguido sesiones, actos y otros momentos de la actividad parlamentaria a lo largo de los años.

La fotógrafa María Pisaca, una de las profesionales reconocidas, agradeció la iniciativa y defendió la importancia de una profesión que, según señaló, no siempre recibe suficiente reconocimiento pese a su papel en la información que llega a la ciudadanía.

Trece profesionales reconocidos

El homenaje reunió a fotógrafos de diferentes generaciones y trayectorias que han contribuido a formar el archivo fotográfico del Parlamento de Canarias y a trasladar su actividad a los medios de comunicación.

Los profesionales reconocidos fueron Juan José Luis, Miguel Barreto, Álex Rosa, Ramón de la Rocha, Fran Pallero, Sergio Méndez, Estefanía Briganti, María Pisaca, Trino Abreu, Pepe Torres, Rafa Avero, Poldo Cebrián y Carlos González.

El encuentro sirvió así para reconocer el trabajo de quienes han dejado en imágenes buena parte de la historia reciente de la Cámara autonómica canaria.