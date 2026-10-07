Un restaurante de La Concepción aún no tiene autorización municipal para abrir en La Laguna

El establecimiento de restauración previsto en el número 19 de la plaza de la Concepción, en La Laguna, todavía no cuenta con la habilitación administrativa necesaria para abrir al público.

El Ayuntamiento ha aclarado la situación después de que comenzaran a circular informaciones en medios y redes sociales sobre una próxima apertura del establecimiento.

Las obras sí cuentan con licencia

Las obras de rehabilitación del inmueble disponen de licencia urbanística en vigor y continúan actualmente en ejecución.

Sin embargo, todavía no consta su finalización ni se ha presentado la documentación necesaria para la primera ocupación o utilización del inmueble, un trámite obligatorio antes de poder ponerlo en funcionamiento.

A ello se suma que la documentación presentada para desarrollar la actividad de restauración ha recibido informes técnicos desfavorables.

Las deficiencias detectadas tendrán que ser corregidas y acreditadas por los promotores antes de que pueda continuar la tramitación administrativa.

Tampoco se ha presentado la comunicación previa

El expediente tampoco incorpora hasta el momento la comunicación previa necesaria para iniciar la actividad y abrir el establecimiento al público.

El Consistorio mantiene el seguimiento técnico y urbanístico del expediente y señala que la actividad únicamente podrá comenzar cuando se hayan completado los procedimientos y se cumplan las condiciones exigidas por la normativa.

Por tanto, cualquier fecha de apertura que se haya difundido hasta ahora no supone una autorización municipal y el establecimiento no podrá abrir al público mientras permanezcan pendientes estos trámites.