Arrecife denuncia el depósito de escombros en la vía pública: "la ciudad no puede ser el estercolero"

Este pasado miércoles, 7 de octubre, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha vuelto a denunciar el incivismo entre los ciudadanos al encontrar escombros y desechos de sus obras depositados en la vía pública.

De León sigue siendo tajante en la crítica a estos actos, que suelen darse habitualmente en la capital de Lanzarote. "No se puede tolerar que quienes hagan reformas en sus casas, particulares o contratas, arrojen en la ciudad los escombros y desechos de sus obras", ha concretado en una publicación en redes sociales.

Para evitar este tipo de conductas, el alcalde ha animado a los residentes en Arrecife que depositen esos residuos en el Punto Limpio habilitado para ello. "Existe un Punto Limpio para la recogida de estos residuos, y los responsables de esas obras (propietarios o albañiles) tienen la obligación legal de tratar esos residuos", ha destacado.

De León recuerda a los ciudadanos que el no cumplir con la responsabilidad de convivencia como residentes en la ciudad conejera impone sanciones a los infractores. De manera que, el ayuntamiento capitalino notificará a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social la identidad de cada infractor con la correspondiente multa.

Mientras tanto, desde el consistorio continúan retirando dichos escombros y residuos de la vía pública. "La ciudad no puede convertirse en un estercolero", ha concluido.

Los ciudadanos en Arrecife no paran de criticar las malas acciones que se llevan a cabo de seguido en las calles de la capital. Es habitual ir paseando por la ciudad y encontrar diferentes puntos en los que se haya arrojado residuos y basura en la vía pública, en algunos casos, los implicados son pillados infraganti realizando esos vertidos ilegales durante el día.

Otras denuncias de vertidos ilegales en Arrecife

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, que dirige Jacobo Lemes, denunció el pasado jueves, 25 de septiembre, un "nuevo episodio de incivismo detectado" en la calle Aniagua, de Arrecife, donde los servicios municipales encontraron un "importante volumen de residuos abandonados" en plena vía pública, junto a los propios contenedores.

Ese martes por la noche se tuvo conocimiento de la situación, cuando uno de los trabajadores del servicio de baldeo alertó de la acumulación de residuos en la calle. Los operadores de Limpieza tuvieron que emplear variables horas de trabajo para retirar todos los residuos y desarrollar la zona a unas condiciones definidas.

Las imágenes aportadas recogen cajas de cartón, botellas de vino, envases, latas y todo tipo de residuos esparcidos por la acera y abandonados junto a los contenedores, en lugar de ser depositados correctamente en su interior, han informado desde el Ayuntamiento de Arrecife.