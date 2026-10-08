Canarias busca 100 millones del empresariado a través de la reserva para inversiones en Canarias

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha hecho oficial la nueva orden de la Consejería de Hacienda para emitir 100 millones de euros en bonos de deuda pública destinados a canalizar las dotaciones de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) correspondientes al ejercicio 2026. La operación financiera se ha articulado bajo la modalidad de títulos a cinco años con un tipo de interés nominal fijo anual del 0,2%.

El periodo de suscripción pública permanecerá abierto desde el 5 hasta el 11 de noviembre a las 14:00 horas. Tras la publicación del resultado de la colocación, el desembolso y la fecha efectiva de emisión de los títulos quedarán fijados para el 25 de noviembre de 2026.

Destino del capital y condiciones financieras de la oferta

La normativa autonómica estipula que los recursos captados a través de esta colocación deberán destinarse de forma directa a la financiación de proyectos públicos en el Archipiélago.

Infraestructuras y equipamiento, obras públicas e instalaciones de cobertura autonómica o insular. El medio ambiente con actuaciones orientadas a la mejora y protección del territorio canario. Y la vivienda protegida, rehabilitación del parque público residencial destinado al alquiler para solicitantes inscritos en el registro oficial de demandantes.

En lo que respecta al formato de compra, las solicitudes podrán formalizarse por un importe mínimo de 1.000 euros y múltiplos enteros de dicha cifra, fijándose un tope máximo de 5 millones por suscriptor. La orden garantiza la adjudicación íntegra para peticiones de hasta 50.000 euros; por encima de ese umbral, en caso de que la demanda supere el volumen ofertado, la asignación se realizará mediante prorrateo. La tramitación podrá realizarse mediante once entidades financieras colaboradoras (entre ellas Caixabank, Banco Santander, BBVA, Cajasiete, Bankinter y Banca March).

Tercera emisión consecutiva para cubrir gastos de inversión

Esta colocación de 100 millones consolida una vía recurrente de financiación para el Ejecutivo autonómico respaldada por los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF). La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ya acudió a este mecanismo en los ejercicios precedentes, captando 150 millones de euros en 2024 y otros 100 millones en 2025, elevando el saldo acumulado en estas operaciones a 350 millones en tres años.