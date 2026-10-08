Canarias ha controlado 24 episodios de mosquitos invasores desde 2017 sin que lleguen a establecerse

Canarias ha registrado 24 episodios de detección de mosquitos invasores desde 2017, todos ellos controlados mediante actuaciones de vigilancia, inspección y respuesta rápida que han evitado hasta ahora que estas especies se establezcan en las Islas.

El sistema busca detectar de forma precoz la llegada de ejemplares capaces de transmitir enfermedades como el dengue, el chikungunya o el zika y actuar antes de que puedan consolidarse poblaciones estables.

Los datos fueron expuestos este miércoles por el director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, durante unas jornadas sobre vectores invasores celebradas en Santa Cruz de Tenerife.

Detecciones recientes en La Gomera y Gran Canaria

Entre los últimos episodios figuran detecciones de Aedes albopictus en Valle Gran Rey, en La Gomera, y Motor Grande, en Mogán, así como de Aedes aegypti en el Pueblo de Mogán.

En estos puntos se activaron actuaciones para delimitar las zonas afectadas, realizar inspecciones y aplicar medidas de control destinadas a impedir que los mosquitos lleguen a reproducirse y establecer poblaciones permanentes.

Estas especies tienen especial importancia sanitaria porque pueden actuar como vectores del dengue, chikungunya, zika o fiebre amarilla si entran en contacto con una persona infectada.

Cuatro positivos del virus del Nilo Occidental en équidos

Salud Pública mantiene también bajo vigilancia el virus del Nilo Occidental, detectado por primera vez en Canarias el pasado mes de agosto.

Los primeros tres positivos se localizaron en équidos de una misma instalación del sur de Gran Canaria. Posteriormente se confirmó un cuarto caso en otra instalación situada en Santa Brígida.

Tras estas detecciones se reforzó la vigilancia epidemiológica y entomológica. Hasta el momento no se ha detectado transmisión a personas ni se han diagnosticado casos humanos en las Islas.

Vigilancia desde 2013

Canarias puso en marcha su sistema específico de vigilancia entomológica en 2013, después de la introducción de Aedes aegypti en Madeira y del brote de dengue que afectó allí a unas 2.000 personas.

La primera detección de Aedes en el Archipiélago llegó en 2017, en Fuerteventura. El episodio pudo eliminarse y controlarse, y desde entonces se han contabilizado los 24 eventos detectados en distintas islas.

La vigilancia se concentra especialmente en puntos con mayor riesgo de entrada desde el exterior, como puertos, aeropuertos y viveros de plantas, debido a la intensa movilidad marítima y aérea de Canarias.

Salud Pública insiste en que la aparición de una persona infectada por dengue, chikungunya o zika no implica por sí sola una transmisión local sostenida. Para que esta se produzca es necesaria la presencia de un mosquito capaz de actuar como vector, de ahí que el objetivo principal siga siendo impedir que estas especies invasoras lleguen a establecerse en el Archipiélago.