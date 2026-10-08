CCOO denuncia la "grave situación" laboral del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de La Laguna

El Sindicato de Comisiones Obreras en Canarias ha denunciado este jueves la "grave situación" laboral en la que se encuentra en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de La Laguna, debido al desprendimiento de parte del falso techo del laboratorio de Preliminares de Biología, un incidente producido este pasado martes, según ha adelantado la agencia EFE.

Como informa la agencia de comunicación, durante los pasados meses de agosto y septiembre las instalaciones contaban con diversas goteras y filtraciones repetidas, incidencias en el instituto que ya habían sido comunicadas a los responsables del centro.

El sindicato ha señalado en un comunicado de prensa que sienten una "especial preocupación", dado que los habituales incidentes ya se conocían desde hace meses y han finalizado "desembocado en el desprendimiento de un elemento constructivo dentro de un espacio de trabajo", han destacado. Una situación a la que no se le ha dado prioridad y no se ha "solucionado definitivamente" el problema que aparentemente lo ha provocado, han detallado desde el sindicato.

Posibles nuevos deterioros en el centro

Desde la agrupación sindical han alertado de la posible existencia de nuevos elementos con deterioros debido a la humedad y que podría estar en riesgo de caerse por la falta de mantenimiento.

El sindicato ha presentado un escrito formal dirigido a la Gerencia Territorial para quejarse de la situación. En dicho escrito han pedido la actuación inmediata y urgente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad del lugar del incidente y comprobar si existen riesgos similares en otras dependencias del instituto.

Asimismo, se piden que valore la restricción temporal del acceso y utilización del laboratorio, todo ello como medidas adicionales hasta que los servicios técnicos determinen que reúne las condiciones necesarias de seguridad.

"No vamos a esperar a que se produzca un accidente para actuar. La seguridad y la salud de las personas trabajadoras no se negocian", ha concluido el sindicato en el documento, reclamando además una "respuesta inmediata" de la Administración para garantizar unas "condiciones de trabajo seguras" en todas las dependencias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias.