Coalición Canaria y PP ocultan desde verano el fin del transporte gratis

Nada es verdaderamente gratis en economía, pues la factura siempre acaba recayendo sobre los hombros del contribuyente. El espejismo de la gratuidad total en el transporte público canario tiene fecha de caducidad, y el Ejecutivo autonómico es plenamente consciente de ello. Un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha destapado la estrategia de contención del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Desde el pasado 28 de julio, ambos partidos ocultan que Bruselas impone la retirada de las ayudas a las guaguas para el próximo ejercicio.

Durante más de dos meses, los socios de gobierno han evitado explicar a la opinión pública que la vuelta a la disciplina fiscal europea acabará con la subvención estatal. Las familias y los trabajadores de las islas, acostumbrados a un modelo de movilidad sufragado al cien por cien mediante impuestos generales, tendrán que volver a asumir el coste real de sus desplazamientos diarios en guagua o tranvía.

Un agujero de gasto que obliga a recortar

La raíz del problema radica en el diseño de los propios presupuestos de la Comunidad Autónoma. En julio, la AIReF remitió su severa evaluación sobre el Plan Económico-Financiero 2026-2027 del Gobierno canario. La elaboración de este documento no fue un acto de transparencia voluntaria, sino una exigencia ineludible después de que el Ejecutivo regional incumpliera la regla de gasto durante el año 2025.

Para poder cuadrar los números ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y satisfacer las rigurosas demandas de las instituciones comunitarias, el propio Gobierno autonómico tuvo que asumir la eliminación paulatina de estas medidas anticrisis. Fueron las propias consejerías canarias las que facilitaron las previsiones que daban por finiquitada la bonificación. El documento de la autoridad fiscal ratificó lo que CC y PP ya manejaban en sus despachos, pero optaron por el silencio institucional para proteger una política de enorme rentabilidad electoral.

Distorsión del mercado y merma de calidad

La política de billetes a coste cero no solo ha generado un problema de viabilidad presupuestaria, sino que ha tensionado gravemente la infraestructura terrestre en el archipiélago. Al eliminar la barrera del precio, la demanda se ha disparado de forma artificial, provocando la saturación de las líneas y un desgaste acelerado de la flota. Las operadoras han tenido que inyectar recursos adicionales para sostener un volumen de viajeros que no responde a las dinámicas naturales del mercado, sino al mero incentivo de la gratuidad.

Esta intervención estatal sostenida distorsiona la competencia y traslada el esfuerzo económico a las rentas del trabajo mediante una mayor presión fiscal. Los servicios públicos requieren de una corresponsabilidad ciudadana; cuando el usuario no percibe el coste del servicio que consume, la gestión eficiente se vuelve prácticamente imposible. Ahora, con el grifo europeo a punto de cerrarse, el sector deberá readaptar su oferta a una demanda real, sin el dopaje financiero de los últimos años.

La realidad financiera desactiva el relato político

Sostener de forma artificial el precio altera irremediablemente el mercado. La AIReF estima que Canarias registrará un superávit del 0,4% del PIB en 2027, pero esa proyección macroeconómica exige la retirada efectiva de los subsidios masivos.

El hermetismo del Ejecutivo saltó por los aires esta semana de la mano de su directora general de Transportes, María Fernández. Tras asistir a la Comisión de Directores Generales en Madrid, Fernández reclamó al Estado garantías financieras para mantener el descuento. La reunión concluyó sin el menor compromiso por parte del Ministerio para prolongar los fondos más allá del 31 de diciembre.

La pretensión canaria de que el Estado perpetúe el gasto choca frontalmente con el mandato innegociable de Bruselas. Toca retirar los estímulos y reducir el déficit. La ortodoxia financiera no admite atajos contables, y los canarios volverán a pagar por un servicio que, en la estricta realidad económica, nunca dejó de costar dinero.