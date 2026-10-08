Condenado a 12 años de cárcel por abusos sexuales continuados a su nieta en Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a un hombre a 12 años de cárcel por abusar sexualmente de manera continuada de su nieta en Gran Canaria.

Según ha puntualizado la sentencia, los hechos se produjeron entre los años 2010 y 2017, en los domicilios familiares donde la menor, en ese momento de 5 años, pernoctaba con frecuencia. De esta manera, el acusado, con ánimo libidinoso, aprovechaba los momentos en que dormía junto a la menor para realizarle numerosos tocamientos de carácter sexual.

Entre los detalles de esas conductas delictivas hacia la menor, se incluyeron tocamientos en los glúteos y el pubis, así como la introducción reiterada de los dedos en su vagina.

Una sentencia que determina además de la pena de doce años, en relación a la víctima, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la afectada durante 16 años y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 años, junto con, la indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados y pago de las costas procesales correspondientes a la primera instancia.

La resolución judicial también inhabilita al condenado durante 18 años para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tener una libertad vigilada durante siete años, que se ejecutará después de la pena de prisión.

Además, el condenado no podrá acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de la pena en la cárcel.