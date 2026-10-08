Rosa Dávila descarta peajes en Tenerife y carga contra la 'hipocresía' del PSOE

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dejado claro que no está sobre la mesa cobrar peajes en las autopistas de la isla. La medida aparece en el Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMSIT) como uno de los posibles escenarios de futuro, pero el Gobierno insular apuesta ahora por reforzar el transporte público.

Dávila ha respondido así a las críticas del PSOE de Tenerife, al que ha acusado de "hipocresía" por reclamar ahora que se elimine la posibilidad de establecer una tarificación que, según recordó, los propios socialistas incluyeron en el primer documento de avance del plan.

El Cabildo apuesta ahora por el transporte público

"Por ahora, estamos por lo fundamental, que es apostar por el transporte público colectivo, y rechazamos de plano el cobro de peajes", afirmó Dávila este jueves durante la presentación de una jornada dedicada a la prevención del cáncer.

La presidenta insular quiso así despejar las dudas sobre una de las medidas que más polémica ha generado en torno al PIMSIT y trasladar un mensaje de tranquilidad a los conductores tinerfeños, que soportan a diario las retenciones en las principales carreteras de la isla.

Sin embargo, Dávila defendió que el plan debe mirar mucho más allá de las decisiones que pueda tomar el actual Gobierno insular. El documento fija la estrategia de movilidad de Tenerife hasta 2045 y, por tanto, contempla distintos escenarios que podrían darse en las próximas dos décadas.

El peaje queda como una posibilidad para 2045

Dávila explicó que no se puede descartar que dentro de 20 años la situación del tráfico y del transporte sea diferente y pueda requerir medidas de tarificación para favorecer el transporte colectivo.

"No podemos descartar ningún escenario de futuro", insistió la presidenta del Cabildo, que recalcó que no se está planteando aplicar peajes ni mañana, ni dentro de dos años, ni dentro de diez.

"Quizás en un escenario de 20 años puedan ser necesarios", señaló.

La diferencia, por tanto, está en el horizonte temporal. El Cabildo rechaza actualmente el cobro por circular por las autopistas, pero no quiere eliminar del documento una posibilidad que podría plantearse en un escenario futuro.

Dávila acusa al PSOE de cambiar de posición

La presidenta del Cabildo también aprovechó para cargar contra el PSOE por pedir ahora la retirada de esta posibilidad del plan de movilidad.

Según Dávila, los socialistas participaron en la elaboración del documento durante más de tres años y no presentaron ninguna alegación contra la inclusión de la tarificación.

"Durante todo el proceso de elaboración del documento, que ha llevado más de tres años, no han presentado ninguna alegación. Ha sido ahora, cuando se ha concluido, cuando saltan. Con lo cual, me parece hipócrita", afirmó.

Dávila considera que el PSOE está confundiendo una planificación estratégica a largo plazo con una decisión inmediata. El Cabildo sostiene que el PIMSIT debe recoger diferentes escenarios para que los futuros gobiernos puedan responder a las necesidades de movilidad que tenga Tenerife en cada momento.

Por ahora, la posición del Gobierno insular es clara: no habrá peajes en las autopistas de Tenerife como medida inmediata y la prioridad pasa por mejorar el transporte público.