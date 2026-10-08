El Partido Popular propone al docente Iván Vega como candidato a la Alcaldía de Gáldar

El Partido Popular de Gran Canaria ha propuesto formalmente a Iván Vega como su candidato para liderar la lista a la Alcaldía de Gáldar en los comicios municipales previstos para 2027. Vega ejerce actualmente como maestro y director del CEIP Alcalde Diego Trujillo, ubicado en el barrio de La Montaña, y fue seleccionado entre los 50 mejores docentes de España en los reconocimientos educativos EDUCA ABANCA.

Junto a su labor docente, la propuesta de la formación política pone el acento en su vinculación con el tejido asociativo del municipio, donde ejerce la presidencia de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Fátima. Desde la organización señalan que este perfil profesional y comunitario busca aportar capacidad de gestión, cercanía con las demandas de los barrios y un conocimiento directo de las necesidades sociales y de los servicios públicos locales.

Estrategia electoral frente a dos décadas de gobierno del BNR

La designación de Vega se encuadra en la meta del Partido Popular de recuperar representación en el pleno del Ayuntamiento de Gáldar y articular una alternativa de gobierno de cara a las próximas elecciones. La cita electoral coincidirá con el cumplimiento de veinte años ininterrumpidos de mandato del Bloque Nacionalista Rural (BNR) al frente del consistorio.

Desde las filas populares argumentan que, tras dos décadas bajo la misma sigla directiva, el municipio requiere una renovación en las ideas y en el proyecto de gestión municipal. En este sentido, la formación plantea estructurar un programa enfocado en la atención prioritaria a los servicios municipales, el cuidado de los espacios públicos, el impulso al comercio local y la creación de oportunidades económicas.

Reorganización local y peso estratégico de la comarca norte

La candidatura de Vega forma parte de un plan más amplio impulsado por la dirección insular del PP de Gran Canaria para reorganizar sus estructuras locales, consolidar sus equipos de trabajo en los distintos municipios y preparar sus proyectos de gobierno antes de 2027.

La dirección insular ha reiterado el carácter estratégico de Gáldar dentro de su implantación en la isla, argumentando su relevancia histórica, cultural, su peso territorial y su condición de ser uno de los municipios más poblados del norte de Gran Canaria. Por ello, consideran que el refuerzo de la presencia del partido en esta localidad constituye una pieza clave para ofrecer una alternativa de gestión a los vecinos de la comarca.