El PSOE de Patricia Hernández critica el tasazo de la basura que es una imposición de Pedro Sánchez

El oportunismo político rara vez resiste la prueba de la hemeroteca. La política municipal en Canarias asiste estos días a un ejercicio de prestidigitación fiscal protagonizado por el Partido Socialista. La portavoz del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha lanzado una intensa campaña digital para capitalizar el lógico descontento vecinal ante el incremento del recibo de la basura. El problema de su discurso no es la queja, comprensible en el contribuyente, sino la flagrante ocultación del verdadero origen de esta carga tributaria.

El origen del tasazo

En un reciente vídeo difundido en sus redes sociales, Hernández se dirige directamente al alcalde, José Manuel Bermúdez, exigiéndole que no se ponga nervioso y acusándole de cobrar de más a los ciudadanos. La dirigente socialista sostiene que la ordenanza municipal incumple la legalidad al inflar el coste del servicio e ignorar las pautas de fomento del reciclaje. Sin embargo, el relato omite de forma deliberada un hecho central. El Ayuntamiento de Santa Cruz no ha despertado con un repentino afán recaudatorio, sino que actúa bajo el mandato estricto de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, una norma redactada, impulsada y aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta legislación estatal impone a las corporaciones locales la creación de una tasa específica que debe cubrir el cien por cien del coste real de las operaciones de recogida y tratamiento. Es el Ejecutivo central quien diseña la medida, prohibiendo taxativamente que los consistorios financien parte de este servicio con cargo a sus presupuestos generales. Se trata de un golpe directo a la autonomía financiera de las administraciones locales.

Populismo fiscal a pie de calle

Para sostener su ofensiva, la candidata desgrana una serie de agravios comparativos de alto impacto emocional. Afirma que la corporación cobra a quienes viven solos como si fueran tres, y asegura que un anciano solitario paga más por sus residuos que un piso turístico. En paralelo, acusa al grupo de gobierno de no descontar a los vecinos los ingresos obtenidos por el reciclaje y de hacerles sufragar los incumplimientos de la empresa concesionaria.

Bajo este paraguas de indignación, el PSOE chicharrero ha habilitado el portal web reclamatasadebasura.es. Esta plataforma anima a los ciudadanos a descargar un formulario y registrarlo electrónicamente para exigir la devolución de un supuesto dinero cobrado indebidamente. La estrategia resulta tramposa. Promueven la fricción administrativa contra el recaudador final, pero eximen de culpa al legislador socialista que prohíbe abaratar el servicio.

La demagogia del intervencionismo

El enfoque de la dirigente apela a la empatía del votante frente a la burocracia institucional. "Usted le está cobrando de más a los vecinos con esa tasa", subraya en su intervención, focalizando el problema en el plano estrictamente local. La realidad es que las administraciones socialistas han construido un engranaje donde el Ayuntamiento opera como un mero agente de cobro de las políticas de Moncloa, asumiendo en solitario el desgaste de la medida.

El intervencionismo central merma la competitividad. En el archipiélago canario, donde el tejido productivo y las familias soportan los sobrecostes derivados de la insularidad, impedir que los ayuntamientos saneados utilicen su superávit para rebajar la factura de la basura supone un atropello a la renta disponible. La izquierda bloquea la capacidad de gestión municipal y, acto seguido, se erige en defensora del ciudadano al que previamente obligó a tributar.

El falso atajo de la reclamación

Instruyendo a sus seguidores, Hernández asegura que si la ordenanza se anula mediante la reclamación que promueven, el consistorio tendrá que devolver los importes. Promete una victoria jurídica cimentada en posibles defectos técnicos, obviando que la obligación legal de repercutir el coste íntegro seguirá vigente por imperativo estatal.

El contribuyente asiste así a una grave contradicción. La política económica seria exige coherencia legislativa. Resulta lícito fiscalizar el diseño de una cuota municipal, pero es intelectualmente reprobable ocultar que el mandato de encarecer el servicio nace en el Congreso de los Diputados bajo las siglas del propio partido que hoy alienta la protesta.